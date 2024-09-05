Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні змінили порядок страхування поїздок у транспорті: пасажир більше не сплачує

23:36 04.09.2024 |

Страхування

 

В Україні оновили механізм страхування поїздки автомобільним та міським електричним транспортом.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Відтепер перевізник страхує свою відповідальність за шкоду, заподіяну пасажиру, багажу та вантажу, укладаючи зі страховою компанією відповідний договір страхування без залучення до цих відносин пасажира.

Раніше пасажир купував квиток на поїздку, який містив також оплату страхового поліса. Таким чином він страхував себе власним коштом. Відповідна інформація зазначалася у квитку.

Повідомляється, що таким чином, пасажир тепер не є стороною договору для відшкодування завданої шкоди у разі настання страхового випадку.

У разі настання страхового випадку страхова компанія сплачує відшкодування за безпосереднім зверненням пасажира. Перевізник також має право ініціювати процес відшкодування.

В повідомленні додають, що нові правила встановлюють мінімальну страхову суму, на яку перевізник зобов'язаний застрахувати відповідальність з розрахунку на одного потерпілого. Вона становить 320 000 грн за шкоду життю та здоров'ю.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2766
  0,0126
 0,03
EUR
 1
 45,6065
  0,0634
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8964  0,01 0,02 41,5714  0,10 0,24
EUR 45,2907  0,04 0,10 46,0329  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,07 0,18 41,3700  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес