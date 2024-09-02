НБУ має намір удосконалити підходи до оцінки фінансового становища мажоритарного власника страховика

Національний банк України (НБУ) має намір удосконалити підходи до оцінки фінансового/майнового стану юридичних/фізичних осіб, які прямо володіють істотною участю або є кінцевими власниками страховика.

Як повідомляється на сайті регулятора, це закріплено в розробленому і запропонованому до обговорення ринку проєкті змін до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій.

Так, фінансовий стан юридичної та фізичної особи, яка прямо володіє істотною участю або є кінцевим власником страховика, має бути пропорційним до її частки у статутному капіталі компанії, що визначається станом на останню дату розрахунку, яка передує даті підтвердження страховиком розміру власних коштів, відповідно до вимог Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика від 29 грудня 2023 р. № 201. Або частини мінімального капіталу, розрахованого для оцінки платоспроможності страховика, пропорційно частці, яку розмір істотної участі особи становить у його статутному капіталі.

Страховик для отримання ліцензії на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя та вчинення правочинів відповідно до ліцензії зобов'язаний забезпечити дотримання вимог до платоспроможності, визначених цим Положенням НБУ.

Розробленим НБУ проєктом Положення запропоновано також закріпити право регулятора здійснювати оцінку фінансового/майнового становища учасників/акціонерів у разі додаткових внесків до статутного капіталу в розмірі від 1%.

Крім того, у проєкті уточнено перелік обставин, за яких небанківські установи втрачають право здійснювати валютні операції.

Документ розроблено для приведення чинного порядку видачі ліцензій на здійснення валютних операцій у відповідність зі змінами, передбаченими новими законами "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування", а також новим Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності.

НБУ приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 10 вересня 2024 року включно.