Договір автоцивілки треба буде підписувати електронним підписом

Національний банк пропонує встановити вимоги щодо наявності в індивідуальній частині договору ОСЦПВ електронного підпису споживача та кваліфікованого електронного підпису страховика або страхового посередника. Про це повідомляє НБУ.

Зміни планують внести у постанову №175, яка була прийнята Нацбанком 20 грудня 2023 року. Вона передбачає підписання договорів страхування кваліфікованим електронним підписом, але зараз не поширюється на договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Нацбанк оголосив про початок обговорення проєкту змін до постанови. Документ має гармонізувати вимоги для договорів автоцивілки (ОСЦПВ) в частині належного підписання договору страхування страховиком або уповноваженим страховим посередником.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2025 року. Нацбанк приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 09 вересня 2024 року.