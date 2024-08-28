Рада з фінстабільності підтримала законопроєкт про страхування воєнних ризиків

Рада з фінансової стабільності підтримала законопроєкт про створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків, повідомляється на сайті Національного банку України.

Наголошується, що розроблення цього законопроєкту передбачено п. 62 Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Законопроєкт погоджено представниками робочої групи, опрацьовано фахівцями Світового банку, його буде передано до Верховної Ради після широкого обговорення, зокрема з представниками бізнес-спільноти", - наголошується в повідомленні.

Проєкт передбачає запровадження обов'язкового страхування певних об'єктів і добровільного страхування тих, що не підлягають обов'язковому. Стандартизовані продукти розроблятиме Державна агенція зі страхування воєнних ризиків, створена у формі АТ, що перебуває у підпорядкуванні Кабінету Міністрів через Міністерство економіки.

Державне регулювання й нагляд за діяльністю агенції здійснюватиме НБУ.

Як повідомлялося, Меморандум з МВФ у рамках третього перегляду програми розширеного фінансування передбачав виконання центробанком 13 кроків щодо посилення й поглиблення ринків фінансів і капіталу. Один з них передбачав підготовку регулятором законопроєкту про створення повноцінної системи військового страхування до кінця червня цього року.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова інформувала про можливість запуску повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків в Україні на базі Державного агентства із застосуванням потужностей українського ринку, а також із запрошенням міжнародних перестраховиків до участі в ньому.

Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності в лютому 2024 року схвалила концепцію створення в Україні моделі страхування воєнних ризиків, яка передбачає запровадження відповідного обов'язкового й добровільного страхування.

Концепцією передбачена трирівнева модель: локальні страховики та інші установи, що виконують агентські функції, а також спеціально створене Державне агентство зі страхування воєнних ризиків. У подальшому до системи приєднаються міжнародні перестраховики.

Відповідальність розподілятиметься між цими рівнями за рахунок установлених лімітів у порядку черговості.