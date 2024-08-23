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Фонд держмайна планує запровадити військове страхування для об’єктів приватизації
11:53 23.08.2024 |
Фонд державного майна України шукає можливості розширення інструментів експортного страхування на покриття воєнних ризиків для об'єктів приватизації.
Про це в інтерв'ю виданню Liga.net розповів голова ФДМУ Віталій Коваль.
«Ми активно працюємо над запровадженням військового страхування для об'єктів приватизації. Основне завдання - отримати підтримку MIGA (Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку)», - наголосив Коваль.
Він підкреслив, що держава розуміє важливість комплексного захисту інвестицій, тому ФДМУ також звертається до міжнародних страхових компаній з пропозицією розширити інструменти експортного страхування, залучивши до них покриття воєнних ризиків.
«Ми закликаємо іноземний бізнес виявляти інтерес до страхування воєнних ризиків в Україні, звертаючись до своїх страхових агентств з відповідними запитами. Це допоможе продемонструвати міжнародним страховикам, таким як чеська EGAP, японська JICA, експортно-кредитні агентства Німеччини (Euler Hermes), Франції (Bpifrance Assurance Export), Італії (SACE), Великої Британії (UK Export Finance) та Швеції (EKN) наявність реального попиту на такі послуги та сприятиме активізації їх роботи в Україні», - сказав голова Фонду.
Як повідомлялося, Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) починає приймати заявки на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків. ЕКА пропонуватиме два страхових продукти - страхування прямих інвестицій для інвесторів та страхування інвестиційних кредитів для банків.
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