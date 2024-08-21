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АНАЛІТИКА

Marsh запускає програму страхування від блокування портів на $50 млн

12:28 21.08.2024 |

Страхування

 

Marsh, провідний у світі страховий брокер і консультант із ризиків, а також підрозділ Marsh McLennan, 20 серпня оголосив про запуск першої програми страхування від блокування портів вартістю $50 млн, що охоплює морські порти й термінали в усьому світі, повідомляється на сайті Marsh.

Також наголошується, що страхування можна придбати самостійно або використовувати як доповнення до наявного покриття. Воно доступне для клієнтів Marsh у всьому світі і спеціально розроблене для забезпечення клієнтів покриттям втрати доходу, спричиненої нещасними випадками з боку третіх осіб, такими як затоплення судна в каналі, зіткнення судна, що призвело до закриття водного шляху, або стихійна катастрофа.

Ця лінія підтримується групою страховиків Lloyd's of London і лондонського ринку з рейтингом A+ і пропонує потужність у розмірі 50 мільйонів доларів США, до того ж вищі ліміти доступні у кожному конкретному випадку.

Страховий фонд, був створений Marsh після обвалення моста Френсіса Скотта Кі і подальшого руйнування в порту Балтімора.

"Блокування портів у всьому світі стають дедалі частішими і серйознішими і призводять до виснажливих наслідків для підприємств, що беруть участь у міжнародній торгівлі. Оскільки глобальна торгівля продовжує розширюватися, цей новий механізм пропонує клієнтам доступний рівень страхового покриття для захисту операцій і відновлення в разі збоїв у роботі портів і терміналів", зазначає генеральна директорка UK Marine, Marsh Specialty Луїза Невілл.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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