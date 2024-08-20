МТСБУ в липні-2024 виплатило за незастраховані транспортні засоби 25,7 млн грн

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) в липні 2024 року виплатило за власників незабезпечених транспортних засобів (ТЗ) - винуватців ДТП без чинного поліса ОСЦПВ 25,7 млн грн, що майже відповідає показнику за аналогічний період роком раніше.

Як наголошується в повідомленні Бюро, кількість виплат за незастрахованих водіїв із фонду захисту потерпілих (ФЗП) МТСБУ скоротилася на 1 - до 399.

Питома вага виплат за незастраховані транспортні засоби в липні 2024 року становить 57,4% із загальної суми виплат Фонду захисту потерпілих (для порівняння: у 2023 році її питома вага становила 66%).

Наступною вагомою категорією є виплати, здійснені за водіїв пільгової категорії, або 123 виплати на загальну суму 7,7 млн грн, що менше на 6,1% за кількістю та на 6,5% за сумою. Питома вага виплат за пільговиками становить 17.3%.

За зобов'язаннями страхових компаній, визнаних банкрутами, МТСБУ виплатило 0,7 млн грн. компаніям, які припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами в установленому законодавством порядку, - 10,3 млн грн.

Мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим ТЗ. За такими випадками Бюро провело п'ять регламентних виплат на загальну суму 0,5 млн грн.

Загалом за липень 2024 року МТСБУ здійснило 695 регламентних виплат з його Фонду захисту потерпілих на загальну суму 44,9 млн грн.