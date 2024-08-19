Кількість договорів за «Зеленою карткою» в Україні за 7 міс. скоротилася на 8,6%

Кількість укладених договорів "Зелена картка" в січні-липні 2024 року скоротилася на 8,62% - до 861,5 тис., повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Згідно з повідомленням, загалом нараховані страхові премії за такими договорами за сім місяців зросли на 5,31% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 3,201 млрд грн.

Водночас сума відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшилася на 21,4% - до EUR 29,5 млн, тоді як кількість оплачених вимог - на 17%, до 9,136 тис.

МТСБУ раніше зазначало, що якщо раніше поліси "Зелена картка" оформляли переважно на короткий термін (до 3 міс.), то тепер дедалі частіше водії обирають довгострокові або річні договори страхування.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Поширюється на територію 45 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембургу в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.