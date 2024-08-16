Страхування суден у портах Одеси зараз лише на 1-1,5% дорожче мирного часу - в.о. міністра агрополітики

Проблему страхування суден під час входу в порти Одеси розв'язано на 95%, завдяки створенню спільного Українсько-Британського страхового фонду, куди український уряд вніс свою частину, повідомив в.о. міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

"Створення страхового фонду додало впевненості та прогнозованості для входу суден (до портів Одеси - ІФ-У). Якщо на початку роботи українського зернового коридору страховка могла бути на 5-7% дорожчою, ніж у мирний довоєнний час, то зараз ця різниця становить 1-1,5%. Можемо констатувати, що глобальних проблем зі страховкою сьогодні немає", - сказав він.

Висоцький запевнив, що створений Українсько-Британський страховий фонд продовжує свою роботу і наповнений коштами. "На щастя, до сьогодні будь-якої необхідності виплачувати гроші з цього фонду не було, сподіваємося, і далі такого не буде. По страхуванню все рухається, можна сказати, в режимі мирного часу", - резюмував в.о. міністра агрополітики.