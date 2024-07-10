Мінагрополітики затвердило умови для страхування врожаю цукрових буряків

Міністерство агрополітики затвердило умови для страхування цукрового буряку. Про це у середу, 10 липня, повідомила пресслужба відомства.

Як зазначається, чинності набув наказ Мінагрополітики №1426 "Про стандартизований страховий продукт для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків".

"Страховий продукт розроблено спільно зі страховими компаніями та сільськогосподарськими товаровиробниками. Він може бути використаним учасниками страхового ринку для страхування цукрового буряку", - сказано в повідомленні.

Це вже четвертий стандартизований страховий продукт, який розроблено Мінагрополітики. Попередні стосуються озимих зернових і на період перезимівлі, озимих зернових на весь період вирощування й озимих і ярих зернових на весняно-літній період вирощування.

У лютому Мінагрополітики повідомляло, що 2024 року аграрії планують збільшити площі під сою та цукровий буряк і зменшити посіви кукурудзи. Згідно з результатами опитування, 60% тих, хто вирощував цукрові буряки минулого сезону, збираються розширювати площі загалом по Україні на 17%.