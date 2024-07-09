Українці вже сплатили ₴20,4 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування

У першому півріччі 2024 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 20,4 млн грн добровільних внесків.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Пенсійного фонду України, передає Укрінформ.

Від початку 2024 року станом на 1 липня у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 9 291 добровільний платіж на загальну суму 20,4 млн грн. Переважна більшість платежів (58%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску, який з 1 квітня становить 1 760 грн.

Більшість добровільних внесків - 7 768 - були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 1 523 платники переказали кошти на користь інших осіб.

Упродовж шести місяців від 33 «меценатів» надійшло 334,5 тис. грн благодійних пожертв.

Як повідомлялося, в Україні набув чинності закон від 4 листопада 2022 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні». Цей закон спрощує механізм підтримки існуючої солідарної пенсійної системи завдяки добровільним внескам для збільшення або власних пенсійних виплат у майбутньому, або для адресної підтримки пенсіонерів.