Страхування перезимівлі озимих зернових сільгоспкультур готуються запровадити в Україні

Міністерство аграрної політики та продовольства запросило аграріїв-фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі (ДАР), взяти участь в опитуванні про необхідність державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції.

Як повідомила пресслужба міністерства, щоб відповісти на запитання, необхідно в особистому електронному призначеному для користувача кабінеті ДАР зайти до розділу "Опитувальники" та відповісти на запитання опитувальника в період з 4 до 17 липня 2024 року.

Мінагрополітики наголосило, що уряд планує 2024 року розпочати надання держпідтримки зі страхування сільгосппродукції. Очікується, що страховка видаватиметься для страхування озимих зернових сільгоспкультур (пшениця, жито, ячмінь) на період перезимівлі.

Держпідтримка становитиме до 60% компенсації страхового платежу і надаватиметься сільгоспвиробникам - ФОП і юридичним особам, які застрахували озимі зернові культури на період перезимівлі на площі понад 50 га, пояснили в міністерстві.