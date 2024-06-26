Страховики-члени МТСБУ за 5 міс.-2024 збільшили збір платежів з ОСЦПВ на чверть, виплати - на 29,2%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-травні 2024 року уклали майже 3 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 4,6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 2,226 млн договорів (на 18,4% більше).

Компанії-члени Бюро за п'ять місяців 2024 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 25,8% порівняно з порівнянним періодом 2023 року - до 3,793 млрд грн, зокрема за електронними договорами - до 3,041 млрд грн (+39,6%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування, зріс на 29,23% - до 1,980 млрд грн, зокрема 388,1 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+19,23%).

Бюро також зафіксувало зростання на 17,03% кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування - до 60,8 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" -21,8 тис. (+6,73%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 35 страхових компаній.