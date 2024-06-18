Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

DFC профінансує для України страхування політичних ризиків на $350 мільйонів

 

Американська корпорація DFC під час Міжнародної конференції з питань відновлення (URC2024) оголосила про пакет фінансування, який включає страхування ризиків для України на 350 млн доларів США.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, присвяченого підбиттю підсумків URC2024.

«Кожна конференція з відбудови мала компонент по обговоренню страхування військових ризиків. На третій конференції, у Берліні, відбулася певна еволюція цієї теми. Так, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) розширила інструменти страхування. Нові угоди будуть охоплювати перестрахування на суму 50 млн дол. за посередництва компанії Aon з метою формування страхових полісів від воєнних ризиків для приватних компаній, що працюють в Україні», - сказала Свириденко.

Додатково 150 млн дол. будуть спрямовані на страхування політичних ризиків для підтримки операцій, які будуть укладатися в аграрному експортному секторі.

"Ще укладено договір на страхування політичних ризиків на суму 152 млн дол. для українських компаній, які будуть працювати у виробничому секторі», - додала міністерка.

Як повідомлялося, Міністерство економіки, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та АТ «Сітібанк» підписали меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні. У Мінекономіки вважають, що укладена домовленість створить умови для залучення гарантій та довгострокового фінансового ресурсу для фінансування житлового сектору через іпотечні програми, зокрема "єОселя"
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6485
  0,0005
 0,00
EUR
 1
 43,5366
  0,0584
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес