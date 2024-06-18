DFC профінансує для України страхування політичних ризиків на $350 мільйонів

Американська корпорація DFC під час Міжнародної конференції з питань відновлення (URC2024) оголосила про пакет фінансування, який включає страхування ризиків для України на 350 млн доларів США.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, присвяченого підбиттю підсумків URC2024.

«Кожна конференція з відбудови мала компонент по обговоренню страхування військових ризиків. На третій конференції, у Берліні, відбулася певна еволюція цієї теми. Так, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) розширила інструменти страхування. Нові угоди будуть охоплювати перестрахування на суму 50 млн дол. за посередництва компанії Aon з метою формування страхових полісів від воєнних ризиків для приватних компаній, що працюють в Україні», - сказала Свириденко.

Додатково 150 млн дол. будуть спрямовані на страхування політичних ризиків для підтримки операцій, які будуть укладатися в аграрному експортному секторі.

"Ще укладено договір на страхування політичних ризиків на суму 152 млн дол. для українських компаній, які будуть працювати у виробничому секторі», - додала міністерка.

Як повідомлялося, Міністерство економіки, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та АТ «Сітібанк» підписали меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні. У Мінекономіки вважають, що укладена домовленість створить умови для залучення гарантій та довгострокового фінансового ресурсу для фінансування житлового сектору через іпотечні програми, зокрема "єОселя"