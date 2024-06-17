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Українці сплатили вже ₴16,4 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування

Українці сплатили вже &#8372;16,4 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування

 

У січні - травні 2024 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 16,4 млн грн добровільних внесків.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Пенсійного фонду України, передає Укрінформ.

Від початку 2024 року станом на 1 червня у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 7 585 добровільних платежів на загальну суму 16,4 млн грн. Понад половина платежів (56%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску, який з 1 квітня становить 1 760 грн.

Переважна більшість добровільних внесків - 6 333 - були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 1 252 платників переказали кошти на користь інших осіб.

Упродовж п'яти місяців від 27 «меценатів» надійшло 277,5 тис. грн благодійних пожертв.

Як повідомлялося, в Україні набув чинності закон від 4 листопада 2022 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні». Цей закон спрощує механізм підтримки існуючої солідарної пенсійної системи завдяки добровільним внескам для збільшення або власних пенсійних виплат у майбутньому, або для адресної підтримки пенсіонерів.
 

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