Фінансові новини
- |
- 17.06.24
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці сплатили вже ₴16,4 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування
09:27 17.06.2024 |
У січні - травні 2024 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 16,4 млн грн добровільних внесків.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Пенсійного фонду України, передає Укрінформ.
Від початку 2024 року станом на 1 червня у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 7 585 добровільних платежів на загальну суму 16,4 млн грн. Понад половина платежів (56%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску, який з 1 квітня становить 1 760 грн.
Переважна більшість добровільних внесків - 6 333 - були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 1 252 платників переказали кошти на користь інших осіб.
Упродовж п'яти місяців від 27 «меценатів» надійшло 277,5 тис. грн благодійних пожертв.
Як повідомлялося, в Україні набув чинності закон від 4 листопада 2022 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні». Цей закон спрощує механізм підтримки існуючої солідарної пенсійної системи завдяки добровільним внескам для збільшення або власних пенсійних виплат у майбутньому, або для адресної підтримки пенсіонерів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
ТОП-НОВИНИ
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
|Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найприбутковішими банками за 4 міс.-2024 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім і ПУМБ
|Українці сплатили вже ₴16,4 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування
|За тиждень Нацбанк продав майже 900 мільйонів доларів на міжбанку
|Долар зміцнився на тлі падіння євро
|Nasdaq демонструє п'яте поспіль рекордно високе закриття; S&P 500 завершив торги трохи нижче
|S&P 500 був би на 19% нижчим без ІІ-ралі - аналітики
Бізнес
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг
|Google Lens додасть можливість шукати за допомогою голосу