DFC розширила інструменти страхування від воєнних ризиків - Мінекономіки

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) створить інструмент, який дозволить надавати страхування не лише інвесторам, а й малому і середньому бізнесу - через перестрахування українських страхових компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що для запуску нового інструменту виділено фінансування обсягом 50 мільйонів доларів.

"Розширення інструментів страхування від воєнних ризиків - важливий вклад у те, аби іноземні інвестиції заходили на український ринок й українські бізнеси інвестували вдома, не чекаючи завершення війни. Під час URC партнери із DFC оголосили про страхування двох нових компаній - виробника та компанії з агросектору. Для нас це дуже важливий крок для підтримки виробників, а, відповідно, розвитку економіки", - повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Загалом, сума операцій DFC в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії сягнула 848 млн дол. США.

Як повідомлялось, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) - це фінансова установа Сполучених Штатів, яка виконує подвійну місію - сприяти досягненню результатів розвитку та просувати зовнішньополітичні інтереси США шляхом підтримки інвестицій приватного сектору в країнах по всьому світу.