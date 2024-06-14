Фінансові новини
- |
- 14.06.24
- |
- 09:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
DFC розширила інструменти страхування від воєнних ризиків - Мінекономіки
09:00 14.06.2024 |
Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) створить інструмент, який дозволить надавати страхування не лише інвесторам, а й малому і середньому бізнесу - через перестрахування українських страхових компаній.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що для запуску нового інструменту виділено фінансування обсягом 50 мільйонів доларів.
"Розширення інструментів страхування від воєнних ризиків - важливий вклад у те, аби іноземні інвестиції заходили на український ринок й українські бізнеси інвестували вдома, не чекаючи завершення війни. Під час URC партнери із DFC оголосили про страхування двох нових компаній - виробника та компанії з агросектору. Для нас це дуже важливий крок для підтримки виробників, а, відповідно, розвитку економіки", - повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Загалом, сума операцій DFC в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії сягнула 848 млн дол. США.
Як повідомлялось, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) - це фінансова установа Сполучених Штатів, яка виконує подвійну місію - сприяти досягненню результатів розвитку та просувати зовнішньополітичні інтереси США шляхом підтримки інвестицій приватного сектору в країнах по всьому світу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна відповідно до угоди з безпеки зі США має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями
ТОП-НОВИНИ
|Безпекова угода зі США: Україна зобов'язалася провести низку реформ для вступу в НАТО
|США насамперед передаватимуть системи ППО «Patriot» Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден
|Безпекову угоду України з США винесуть в Конгрес, вона буде юридично зобов'язуючою – Жовква
|Зеленський і Байден підписали 10-річну безпекову угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|DFC розширила інструменти страхування від воєнних ризиків - Мінекономіки
|Ціни на золото стримано зростають на фоні відновлення долара через перспективу меншого зниження процентних ставок
|Азійські акції падають на тлі торгових коливань Китаю, Японія зростає на тлі послаблення Банку Японії
|Єна падає після рішення Банку Японії; євро затинається на шляху до тижневих втрат
|Nasdaq, S&P 500 демонструють рекордні максимуми закриття 4-й день поспіль на фоні зростання технологій
|Високий дефіцит електроенергії у травні не вплинув на валютний ринок - Нацбанк
Бізнес
|В iOS 18 та macOS 15 з’явилась функція Rotate Wi-Fi Address для обмеження відстеження пристрою
|BMW представила концепт Skytop
|Apple на WWDC 2024 представила живий запис і транскрипцію дзвінків для iPhone 15 Pro і новіших моделей
|Провал The World: що сталося зі штучними островами, на які Дубай витратив $15 млрд
|Ілон Маск пригрозив заборонити пристрої Apple у своїх компаніях, якщо в них буде інтегрований ChatGPT
|ChatGPT інтегрують в айфони. Що означає угода OpenAI та Apple?
|Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно