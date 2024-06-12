НБУ має намір пом'якшити вимоги до страховиків у перехідний період оновленого законодавства

Національний банк України у відповідь на численні запити страховиків щодо організації роботи та застосування положень у перехідний період після введення в дію закону України "Про страхування" розробив і оприлюднив для обговорення проєкт змін деяких нормативно-правових актів.

Як повідомляється на сайті регулятора, у проєкті, зокрема, визначено: умови незастосування заходів впливу Національним банком до страховиків за несвоєчасне приведення діяльності страхових агентів страховика у відповідність з оновленими вимогами щодо укладення договорів страхування; приведення ІТ-систем страховика у відповідність із новими законодавчими вимогами, а також заходи контролю в межах системи внутрішнього контролю за ІТ-системами страховика.

Крім того, закріплено особливості подання першого плану діяльності страховика до 30 червня 2024 року, додаткову підставу для відмови у внесенні до Державного реєстру страхових і перестрахових брокерів у разі виявлення інформації щодо зв'язків керівника/власника брокера з Російською Федерацією. Уточнено процедуру звітності в межах виконання ключової функції внутрішнім аудитором страховика з урахуванням практичних аспектів діяльності страховика в межах міжнародних фінансових груп, уточнено вимоги до складових рівнів регулятивного капіталу страховика відповідно до вимог платоспроможності.

У проєкті також передбачено уточнення питань авторизації на небанківському фінансовому ринку, зокрема: право фінансової компанії, яка має право надавати фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунка та інші фінансові послуги, змінити свій статус на платіжну установу у спрощеному порядку. Обов'язок фінансової установи під час здійснення перевірки інвестора-фізичної особи для залучення коштів у формі безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги) перевіряти наявність громадянства держави-агресора.

Закріплено повноваження Національного банку здійснювати оцінку фінансового стану юридичних осіб та майнового стану фізичних осіб у разі розширення обсягу ліцензії на провадження діяльності зі страхування виключно, якщо розширення обсягу ліцензії потребує збільшення розміру мінімального капіталу для оцінки платоспроможності.

Уточнено перелік підстав для припинення авторизації діяльності банку, який є емітентом електронних грошей, та виключення відомостей про нього з Реєстру платіжної інфраструктури.

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до Проєкту з 11 до 20 червня 2024 року.