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АНАЛІТИКА

Страховики ОСЦПВ у I кв.-2024 збільшили врегулювання в термін до 60 днів на 12,9%, до 90 днів - на 0,4%

13:50 04.06.2024 |

Страхування

 

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-березні 2024 року врегулювали в термін до 60 днів з дати ДТП 69% вимог за шкоду майну, що на 12,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року (61,1%).

Згідно з повідомленням на сайті МТСБУ, частка вимог, врегульованих у строк до 90 днів у першому кварталі 2023 року, збільшилася з 79,8% до 80,1% порівняно з аналогічним періодом роком раніше, до 120 днів - з 86% до 87%, за 360 днів - з 95,9% до 98,1%.

МТСБУ повідомляє, що найбільшу кількість виплат у термін до 60 днів здійснюють страхові компанії "ПЗУ Україна" - 82,9%, "Експрес Страхування" - 81,3%, "УНІКА"-81%, "Арсенал Страхування" - 80,1%, "Універсальна" - 79,4%, "Аркс" - 79,8%, "Брокбізнес"-78,9%, "Колоннейд Україна" - 78,4%, "ВУСО" - 77,5%, "Країна" - 76,4%, "УПСК" - 75,4%, "Європейський страховий альянс" - 75, 3%, "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" - 75,2%, СГ "ТАС" -75,2%, "Гардіан" - 74,9%, "УТСК" - 73,7%, "УСГ" - 72,6%, "ІНГО" - 71,9%, "Перша" - 70%.

Найменшу кількість виплат у термін 60 днів здійснюють страхові компанії "Кредо" - 1,4%, "Оранта-Січ" -3%.

МТСБУ також повідомило, що в першому кварталі 2024 року зросла на 55,4% кількість скарг, що надійшли до бюро, на дії його членів - 202 проти 130 у січні-березні роком раніше.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами МТСБУ на кінець першого кварталу 2024 року були 35 страхових компаній.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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