Уряд пропонує скасувати обов'язкове страхування зерна

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про скасування обов'язкового страхування зерна.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду минулої п'ятниці.

"Законопроєктом, з метою дерегуляції зернового ринку шляхом скасування обовʼязкового страхування зерна, прийнятого на зберігання, пропонується внести зміни до Законів України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" в частині запровадження добровільного страхування товару, прийнятого на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати", - написав він.