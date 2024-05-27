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Уряд пропонує скасувати обов'язкове страхування зерна
14:37 27.05.2024 |
Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про скасування обов'язкового страхування зерна.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду минулої п'ятниці.
"Законопроєктом, з метою дерегуляції зернового ринку шляхом скасування обовʼязкового страхування зерна, прийнятого на зберігання, пропонується внести зміни до Законів України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" в частині запровадження добровільного страхування товару, прийнятого на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати", - написав він.
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