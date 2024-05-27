Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд пропонує скасувати обов'язкове страхування зерна

 

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про скасування обов'язкового страхування зерна.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду минулої п'ятниці.

"Законопроєктом, з метою дерегуляції зернового ринку шляхом скасування обовʼязкового страхування зерна, прийнятого на зберігання, пропонується внести зміни до Законів України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" в частині запровадження добровільного страхування товару, прийнятого на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати", - написав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1153
  0,1948
 0,49
EUR
 1
 43,4910
  0,1773
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9096  0,13 0,34 40,5069  0,21 0,52
EUR 43,2838  0,31 0,71 44,0250  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2800  0,23 0,57 40,3050  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес