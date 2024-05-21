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Рада підтримала реформу автострахування

14:31 21.05.2024 |

Страхування, Право

 

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8300 "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Відповідний документ у другому читанні підтримали 294 нардепи.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Якщо коротко - законопроєкт робить автоцивілку дієвою", - зазначив він.

Що передбачає закон

Зокрема, проєкт закону пропонує:

* поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

* запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).

* запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

* розширити застосування "європротоколу" - оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Железняк додав, що народні депутати також домовились, що низка важливих правок для індустрії страхування будуть додані у законодавство в найближчий час від профільного комітету.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада схвалила за основу ще на початку 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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