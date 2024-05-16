ЕКА на тижні затвердить продукт страхування інвесткредитів

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) на поточному тижні остаточно затвердить продукт страхування інвестиційних кредитів, повідомив голова правління ЕКА Руслан Гашев у середу на конференції "Мій експорт" у Києві.

"На початку квітня Кабінет міністрів затвердив постановою перелік воєнних ризиків, які ми будемо страхувати, та умови такого страхування. Цього тижня ми маємо затвердити вже правлінням (ЕКА - ІФ-У) продукт і типову форму договору. І ми вже ведемо розмови з одним із українських банків щодо страхування від воєнних ризиків інвестиційних кредитів", - сказав він.

Глава ЕКА уточнив, що ціна такого страхування залежатиме в кожному окремому випадку від кількох чинників, і зазначив, що "сказати конкретно, скільки коштуватиме (страхування - ІФ-У), неможливо".

Серед факторів, що визначають його вартість, він назвав регіональне розташування (близькість до лінії фронту) і сферу діяльності, наприклад, фермерському господарству страхування інвесткредиту може обійтися дешевше, тоді як підприємству, пов'язаному з енергетикою, - дорожче через більшу ймовірність атаки з боку РФ.

Проте Гашев зміг поінформувати про передбачену мінімальну ставку анонсованих продуктів страхування інвесткредитів та інвестицій.

"Можу сказати, що мінімальна вартість страхування інвестиційного кредиту буде близько 1% на рік, мінімальна вартість страхування прямої інвестиції буде приблизно в цьому ж діапазоні: 1,1-2%", - відповів він на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ключове, що потрібно розуміти, - ми обмежені в наших можливостях розміром нашого капіталу, це одна справа. Друга справа, що ми за нашими внутрішніми процедурами не можемо надавати підтримку за проєктами, що перевищують 10% нашого капіталу. Тобто, на один проєкт - це зараз 200 млн грн", - прокоментував глава ЕКА питання лімітів фінансування в межах продукту страхування інвесткредитів.

Гашев повідомив, що крім запуску двох вищезазначених продуктів, у планах ЕКА на цей рік затвердити стратегію Агентства на наступні 5 років, що є одним із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) за підсумками 3-го перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з терміном виконання до кінця листопада цього року.

"І, відповідно, вийти на обсяг підтриманого експорту близько 8 млрд грн цього року, але за тенденцією, я думаю, ми можемо підтримати мільярдів 10 (грн - ІФ-У). Потім у нас постане питання збільшення нашого капіталу, яке ми повинні будемо комплексно вирішувати з нашим акціонером", - додав він.

Згідно з інформацією на сайті, Експортно-кредитне агентство у квітні застрахувало кредити обсягом 46 млн грн і підтримало 1,07 млрд експорту. Від початку цього року застраховані в ЕКА експортери забезпечили надходження 1,7 млрд грн експортної виручки, на одну гривню страхової відповідальності агентства припало 12,4 грн майбутньої виручки.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 9 квітня затвердив перелік воєнних і політичних ризиків, а також умови та порядок страхування воєнних і політичних ризиків під час здійснення видів діяльності ЕКА. Крім того, вніс відповідні зміни до статуту агентства.

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано 2018 року. Єдиним засновником і акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету міністрів. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабмін через уповноважений орган управління - Міністерство економіки.

Верховна Рада наприкінці 2023 року ухвалила закон, що дозволяє ЕКА страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.