Систему страхування воєнних ризиків в Україні може бути запущено на базі держагентства із застосуванням потужностей українського ринку - Рожкова

Повнофункціональна система страхування воєнних ризиків в Україні може бути запущена на базі державного агентства із застосуванням потужностей українського ринку, а міжнародні перестраховики запрошуються до участі в ньому.

Про це повідомила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова під час зустрічі з представниками міжнародного страхового ринку в Лондоні, організованої Kennedys у співпраці з Syrota Dzis Melnik&Partners, повідомляють на фейсбук-сторінці НБУ.

За її словами, на першому етапі під час запуску системи відповідальність за ризики нестиме державне агентство, яке працюватиме з клієнтами через посередників - страховиків і банки. При цьому частину відповідальності зможуть узяти безпосередньо українські страхові компанії.

Агентство і страховики, які беруть участь у системі, отримуватимуть страхові платежі і в межах власних лімітів здійснюватимуть страхові виплати клієнтам. Договори реєструватимуться в єдиній централізованій базі даних електронних договорів у системі страхування воєнних ризиків.

"Система передбачає обов'язкове страхування певного переліку об'єктів від чітко визначеного переліку ризиків на основі стандартних договорів", - наголосила вона.

На другому етапі, мірою збільшення ємності ринку і напрацювання практики, може бути розширено як список ризиків, так і список об'єктів страхування. Третій етап передбачає, що після війни в Україні та отримання гарантій безпеки система страхування воєнних ризиків може бути трансформована в систему страхування воєнно-політичних ризиків і ризиків катастроф.

Катерина Рожкова також повідомила, що наразі разом зі Світовим банком проводиться тестування розрахункової моделі. Після доопрацювання законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків буде подано до парламенту.

"Ми розраховуємо побудувати міцну і довготривалу модель і закликаємо партнерів та учасників міжнародного перестрахувального ринку долучитися до спільних практичних кроків", - повідомила вона.

