Фінансові новини
- |
- 15.05.24
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Систему страхування воєнних ризиків в Україні може бути запущено на базі держагентства із застосуванням потужностей українського ринку - Рожкова
13:51 15.05.2024 |
Повнофункціональна система страхування воєнних ризиків в Україні може бути запущена на базі державного агентства із застосуванням потужностей українського ринку, а міжнародні перестраховики запрошуються до участі в ньому.
Про це повідомила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова під час зустрічі з представниками міжнародного страхового ринку в Лондоні, організованої Kennedys у співпраці з Syrota Dzis Melnik&Partners, повідомляють на фейсбук-сторінці НБУ.
За її словами, на першому етапі під час запуску системи відповідальність за ризики нестиме державне агентство, яке працюватиме з клієнтами через посередників - страховиків і банки. При цьому частину відповідальності зможуть узяти безпосередньо українські страхові компанії.
Агентство і страховики, які беруть участь у системі, отримуватимуть страхові платежі і в межах власних лімітів здійснюватимуть страхові виплати клієнтам. Договори реєструватимуться в єдиній централізованій базі даних електронних договорів у системі страхування воєнних ризиків.
"Система передбачає обов'язкове страхування певного переліку об'єктів від чітко визначеного переліку ризиків на основі стандартних договорів", - наголосила вона.
На другому етапі, мірою збільшення ємності ринку і напрацювання практики, може бути розширено як список ризиків, так і список об'єктів страхування. Третій етап передбачає, що після війни в Україні та отримання гарантій безпеки система страхування воєнних ризиків може бути трансформована в систему страхування воєнно-політичних ризиків і ризиків катастроф.
Катерина Рожкова також повідомила, що наразі разом зі Світовим банком проводиться тестування розрахункової моделі. Після доопрацювання законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків буде подано до парламенту.
"Ми розраховуємо побудувати міцну і довготривалу модель і закликаємо партнерів та учасників міжнародного перестрахувального ринку долучитися до спільних практичних кроків", - повідомила вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК
|Графіки обмеження енергопостачання для промисловості діятимуть усю добу - Укренерго
|США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot
|Франція передасть Україні зенітні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|У Великій Британії закрили криптоакадемію після скарг інвесторів
|Систему страхування воєнних ризиків в Україні може бути запущено на базі держагентства із застосуванням потужностей українського ринку - Рожкова
|Фонд гарантування вкладів продає галузевий пул активів 4 банків
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,5954 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.05.24
|Reuters: Raiffeisen отримав жорстке попередження від США через продовження роботи в Росії
Бізнес
|Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3
|Стартап Hubble Network встановив Bluetooth-з’єднання із супутником на відстані понад 600 км
|США та Китай зустрінуться у Женеві аби обговорити ШІ - Reuters
|Google Wallet припиняє підтримку старих версій Android і Wear OS
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz