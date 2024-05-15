Страхування від воєнних ризиків пропонують до 50 страхових компаній України

Українських страховиків, що пропонують захист від воєнних ризиків, стає дедалі більше, і їхня кількість вимірюється обсягом майже всього активного ринку страхування, а це оціночно до 50 компаній, зазначає генеральний директор Національної асоціації страховиків України (НАСУ) Денис Ястреб.

За його словами, які наводяться в повідомленні на сайті об'єднання, переважна кількість страховиків пропонують у тому чи іншому варіанті таке страхування. Деякі з них розробили окремі договори, за яких треба підписати "воєнний" договір. Дехто розширив межі наявних умов або виключив стандартні "воєнні" підстави для відмови, і тоді можна укласти додатковий договір до наявного договору страхування. А є й такі страховики, які включили страхування воєнних ризиків у стандартні базові набори ризиків.

Голова НАЦУ також зазначив, що застрахувати від воєнних ризиків можна авто і нерухомість, здоров'я і життя, виробництво і бізнес. Страхування також залежить від умов кожного страховика. Зазвичай страховий захист обмежений наближенням до зони активних бойових дій, окремими знаряддями війни, діяльністю застрахованої особи.

За словами Ястреба, страховики життя одними з перших запропонували такий захист своїм клієнтам і йшли назустріч за наявними умовами.

Як наголошується в повідомленні, якщо стався страховий випадок, необхідно передусім переконатися, що немає небезпеки, і за можливості, якщо це безпечно, надати допомогу оточуючим; після цього сфотографувати, зняти на відео або іншим чином зафіксувати картину події та телефонувати до свого страховика, який дасть чіткі інструкції, як потрібно діяти.

Щодо розміру відшкодування, то умови страхування та страхові суми (тобто максимальна сума, яку може отримати страхувальник), визначаються кожним страховиком окремо. Поки що більшість страхових компаній пропонують страхування майна від ушкоджень війною в певних межах, не на повну вартість майна. Утім, можливість страхування з повним покриттям збитків також можлива, але значно впливатиме на вартість такого страхування.

"Ми переконані, що страхування воєнних ризиків залишимо в минулому для вивчення його в підручниках зі страхування. Втім, поки війна триває, страховики надають фінансовий захист від неї нашим громадянам і бізнесу", - зазначив Денис Ястреб.