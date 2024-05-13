НБУ визначив амбітні завдання щодо оновлення регулювання страхового ринку

Амбітними завданнями щодо оновлення регулювання страхового ринку є зміна законодавства про "автоцивілку", впровадження страхування військових ризиків, реформа ринку актуаріїв, оновлення регулювання ядерного та інвестиційного страхування, імплементація євродирективи Solvency II тощо.

Про це повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний під час зустрічі з представниками страхового ринку, повідомляється на фейсбук-сторінці регулятора.

Як зазначено в повідомленні, 2023 рік був присвячений системній роботі з оздоровлення та забезпечення прозорості страхового ринку, то у 2024-му триває його трансформація з урахуванням дії нового закону "Про страхування". Перехідний період адаптації до його норм, зокрема, до вимог до капіталу та інвестиційної діяльності, завершується 1 липня цього року. Пріоритетними нововведеннями також є застосування ризик-орієнтованого підходу до нагляду та запровадження нового виду нагляду - за ринковою поведінкою.

Крім того, магістральною лінією подальшого реформування страхового сектору є процес євроінтеграції, що також передбачено міжнародними угодами з МВФ та Планом до Ukraine Facility.

За словами глави НБУ, наразі Нацбанк у співпраці з представниками Міністерства економіки, Міністерства фінансів та експертами Світового банку розробив відповідний законопроєкт, який згодом буде оприлюднено для ознайомлення та опрацювання учасниками страхового ринку.

"Розраховуємо, що до завершення першого півріччя ми зможемо подати відповідні законодавчі пропозиції до парламенту та отримати зворотний зв'язок від депутатів. Сподіваємося на вашу підтримку в цьому процесі", - наголосив Андрій Пишний.

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник, який брав участь у зустрічі, зауважив, що завдяки застосованим НБУ наглядовим діям 2023 року вдалося суттєво покращити ситуацію щодо виконання страховиками пруденційних вимог.

"Учасники ринку демонструють практично повне відновлення страхової діяльності, збільшення обсягів активів та наданих страхових послуг. Ще одна позитивна тенденція - зменшення обсягів внутрішнього перестрахування за рахунок виходу або виведення з ринку страховиків, які спеціалізувалися на операціях із сумнівним економічним змістом", - зазначив він.

За словами Олійника, з третього кварталу 2023 року НБУ розпочав проведення планових інспекційних перевірок компаній відповідно до затвердженого плану. Особливу увагу НБУ звертає на систему фінансового моніторингу страховиків, фінансовий стан і прозорість капіталу та власників.

