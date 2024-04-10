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Кабмін розширив можливості Експортно-кредитного агентства для страхування інвестицій
09:38 10.04.2024 |
Кабінет міністрів затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови і порядок страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків під час здійснення видів діяльності Експортно-кредитного агентства (ЕКА).
Таке рішення ухвалили на засіданні 9 квітня, повідомляє Міністерство економіки.
"Збільшення інструментів страхування воєнно-політичних ризиків під час війни в Україні має сприяти залученню інвестицій в українську економіку вже зараз. Ухвалення урядової постанови направлено саме на це. Вона дозволить удосконалити правове регулювання переліку воєнних та політичних ризиків, умов і порядку страхування або перестрахування воєнних та політичних ризиків при здійсненні видів діяльності Експортно-кредитного агентства.
ЕКА зможе страхувати та перестраховувати від воєнних та/або політичних ризиків інвестиційні кредити українських банків для українських експортерів, а також - прямі інвестиції. Це забезпечить підтримку економіки України, стимулюватиме відновлення промислового виробництва, створення нових робочих місць, наповнення бюджетів всіх рівнів коштами від сплати податків та посилення обороноздатності держави", - пояснив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.
Зазначається, що цей механізм дозволить усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій ЕКА, в тому числі в умовах воєнних дій та повоєнного відновлення.
Зокрема, до воєнних ризиків віднесли наступні страхові ризики, які поширені в міжнародній практиці, що можуть виникнути на території України:
* воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;
* насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;
* терористичні акти та/або диверсії;
* окупація, анексія.
До політичних ризиків віднесли такі страхові ризики:
* здійснене органами державної влади України примусове відчуження майна/вилучення майна суб'єкта господарювання (позбавлення права власності на майно);
* безпідставне (незаконне) відкликання ліцензії з боку регулятора ринку або примусове припинення (зупинення) діяльності суб'єкта господарювання державними органами, що встановлене рішенням суду, що набрало законної сили, крім випадків, коли таке
* припинення діяльності спричинене невиконанням суб'єктом господарювання вимог законодавства;
* невиконання або відмова від виконання державою зобов'язань, визначених законодавством, стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку, та/або інвестиційним договором за умови, що суб'єкт господарювання має право вимагати виконання таких зобов'язань;
* введення державою заборони (платіжні ембарго, мораторій) на здійснення розрахунків;
* неможливість конвертації валюти або переказу валюти за кордон суб'єктом господарювання, крім випадків, передбачених законодавством.
ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано у 2018 році. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету міністрів України. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабінет міністрів через уповноважений ним орган управління - Міністерство економіки.
Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з виконанням контрактів ЗЕД, а також надає широкий спектр послуг, що дозволяють посилити кредитну політику українських експортерів та ефективно управляти своїми фінансовими потоками.
Наприкінці минулого року Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє Експортно-кредитному агентству страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.
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