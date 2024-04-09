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МТСБУ в I кв.-2024 збільшило суму виплат із Фонду захисту потерпілих на 0,27%

22:32 08.04.2024 |

Страхування

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) в січні-березні поточного року здійснило 2 тис. регламентних виплат із Фонду захисту потерпілих (ФЗП), що на 6,3% менше, ніж роком раніше.

Згідно з повідомленням на сайті МТСБУ, загальна сума таких виплат зросла порівняно з аналогічним періодом 2023 року на 0,27% - до 133,7 млн грн.

Найбільший обсяг виплат - 73,7 млн грн, або 64,88% за сумою і 1,191 тис. за кількістю, - припав на виплати за шкоду, заподіяну винуватцями ДТП, які не мають чинного поліса ОСЦПВ. При цьому кількість таких виплат скоротилася на 7,8%, сума - на 4%.

За водіїв пільгових категорій з ФЗП за звітний період було здійснено 408 виплат на суму 26,32 млн грн, що на 14,7% більше за кількістю і 22,58% більше за сумою до торішнього лютого. Питома вага виплат за пільговиків становить 23.15% із загальної суми виплат Фонду захисту потерпілих МТСБУ.

У першому кварталі МТСБУ виплатило 390 тис. грн за зобов'язаннями страхових компаній, які припинили діяльність і були визнані банкрутами.

За зобов'язаннями компаній, які припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами у встановленому законодавством порядку, здійснено виплати коштом наявних у Фонді захисту потерпілих МТСБУ гарантійних внесків таких страховиків на суму 12,07 млн грн.

МТСБУ також зазначає, що було здійснено регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим транспортним засобом (за такими випадками платять тільки за фактом загрози життю і здоров'ю) на суму 1,13 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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