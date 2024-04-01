Страховики життя у 2023 р. збільшили збір платежів на 7,3%, виплати - на 43,2%

Компанії, що спеціалізуються на страхуванні життя в Україні, у 2023 році зібрали платежі на суму 5,164 млрд грн, що на 7,3% більше, ніж роком раніше (4,812 млрд грн), повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Зазначається, що більша частина отриманих платежів - 4,960 млрд грн - надійшла від фізичних осіб (+6,8%), 200,1 млн грн - від юридичних осіб (+22%). Страхові платежі перестраховикам становили 128,4 млн грн (+10,2%).

Нацбанк також повідомляє, що за минулий рік клієнтами компаній зі страхування життя стали 1,595 млн осіб, що на 22% менше, ніж роком раніше, з них 1,392 млн - фізособи (-4,9%). На кінець року клієнтами страховиків життя стали 3,980 млн осіб, тоді як роком раніше - 4,512 млн.

Страхові виплати становили 1,267 млрд грн (+43,2%), з яких 411,4 млн грн було здійснено за договорами, термін дії яких завершився (+40,5%). Виплата викупних сум за рік скоротилися на 15% - до 248,6 млн грн.

Максимальна страхова сума, зафіксована за окремою страховою особою, становила 123 млн грн (57,4 млн грн у 2022-му).

Регулятор також повідомляє, що фінансові доходи страховиків, що спеціалізуються на страхуванні життя, за 2023 рік становили 2,407 млрд грн, що на 41,8% більше, ніж роком раніше. Зокрема доходи від облігацій досягли 1,358 млрд грн (+15,2%), від депозитів - 1,045 млрд грн (удвічі більше), інші доходи - 522,7 млн грн (роком раніше - 941,1 млн грн).

2023 року страховики життя виплатили агентські винагороди на суму 1,607 млрд грн, що на 10,2% менше, ніж за попередній рік. Загалом на пролонгацію та укладення договорів страховики витратили 1,640 млрд грн (-10,8%).

Адміністративні витрати страховиків життя 2023 року зросли на 7,5% - до 512,3 млн грн, витрати на маркетинг і рекламу - на 36,4%, до 28,1 млн грн, витрати на збут - на 14,6%, до 134,1 млн грн.

За даними НБУ, на 31 грудня 2023 року в Україні було зареєстровано 12 страхових компаній, що спеціалізуються на страхуванні життя.