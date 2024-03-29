Страховики України у 2023 р. збільшили збір чистих премій на 19,5%, чистих виплат - на 29,9% - НБУ

Страхові компанії України у 2023 році зібрали чисті премії на суму 46,011 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж за 2022 рік (38,515 млрд грн), повідомив Національний банк України на офіційному сайті.

За даними регулятора, обсяг валових страхових премій, зібраних страховиками за минулий рік, становив 47,015 млрд грн, що на 18,5% більше, ніж роком раніше (39,662 млрд грн). У тому числі надходження від фізичних осіб становили 28,755 млрд грн (+17,1%), від перестраховиків - 1,057 млрд грн (-6,7%).

При цьому НБУ зазначає, що лідерство за обсягом страхових премій серед інших ризикових видів зберегли автомобільні види страхування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена карта"). На 40% за рік зросли валові премії зі страхування майна та вогневих ризиків, водночас цей продукт ще не відновився після падіння 2022 року.

Крім того, за даними регулятора, 2023 року страховики України виплатили 16,736 млрд грн чистих страхових виплат (+29,9% до 2022 року). Рівень чистих виплат зріс до 36,4% із 33,3%.

За даними НБУ, валові страхові виплати збільшилися на 29,7% - до 13,001 млрд грн. Рівень валових виплат зріс до 35,9 з 32,8%.

Згідно з даними регулятора, обсяг страхових платежів, що належать перестраховикам, 2023 року становив 4,650 млрд грн, що на 9,4% більше, ніж роком раніше, зокрема тих, що належать перестраховикам-нерезидентам, - 3,647 млрд грн (+17,5%).

Регулятор також повідомляє, що за минулий рік обсяг сформованих страхових резервів зріс на 13,9% - до 46,681 млрд грн. Водночас за збільшення загальних активів страховиків на 5,7% - до 74,335 млрд грн обсяг активів, визначених законодавством для представлення коштів страхових резервів, зріс на 4% до показників 2022 року - до 56,292 млрд грн. Водночас обсяг сплачених статутних капіталів скоротився на 11,3% - до 5,956 млрд грн.

Регулятор також повідомляє, що 2023 року було укладено 94,822 млн договорів, тоді як роком раніше - 88,102 млн, 2021-го - 131,562 млн.

За даними НБУ, станом на 31 грудня 2023 року загальна кількість страхових компаній в Україні становила 101, із них 12 спеціалізуються на страхуванні життя. На аналогічну дату роком раніше було 128 СК, у 2021-му - 155, у 2020-му - 208.

