Фінансові новини
- |
- 29.03.24
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МТСБУ скасовує графічне відображення показників діяльності страховиків «Світлофор» і переходить у новий формат
22:42 28.03.2024 |
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) скасовує графічне відображення показників діяльності страховиків "Світлофор" і переходить у новий формат, повідомляється на сайті МТСБУ.
Згідно з рішенням президії бюро, починаючи з четвертого кварталу 2023 року припиняється оприлюднення показників діяльності страховиків-членів МТСБУ у форматі "Світлофор".
Таке рішення ухвалено в контексті подальших змін у законодавстві та стрімкого розвитку сучасних технологій. Упровадження нової редакції закону "Про ОСЦПВ" і створення Національним банком України нової системи раннього реагування для оцінювання діяльності страховиків потребує відповідного адаптування підходів до збору та подання інформації, зазначають у бюро.
За словами генерального директора МТСБУ Олександра Берназюка, якого цитує пресслужба, "ми часто бачимо, як сторонні організації створюють "псевдорейтинги", де суттєво перекручують інформацію з посиланням ніби на "Світлофор МТСБУ", хоча насправді бюро не встановлює ніяких рейтингів. Задля запобігання такій інформаційній спекуляції було прийнято рішення змінити формат надання таких показників оцінки ризиків за внутрішніми договорами автотранспортного страхування".
Натомість МТСБУ запускає новий проєкт "Візуалізація публічної звітності" (дашборди), що надає користувачам можливість отримати доступ до більш розгорнутої та об'єктивної інформації.
Такі дашборди розміщені на сайті МТСБУ і містять дані про діяльність страховиків-членів. Інтерактивні графіки постійно оновлюються та доступні для відвідувачів ресурсу цілодобово. Користувачі зможуть ознайомитися з різноманітними показниками, такими як кількість укладених договорів/договорів, що розпочали дію, обсяги нарахованих премій, кількості врегульованих справ із розбивкою за строками врегулювання та типом шкоди, кількість отриманих МТСБУ скарг на дії/бездіяльність страховиків, тощо.
Як зазначають у МТСБУ, цей крок покликаний забезпечити більшу прозорість і доступність інформації про ринок ОСЦПВ в Україні. Перехід до нового формату сприятиме кращому розумінню діяльності страхових компаній та допоможе споживачам приймати обґрунтовані рішення під час вибору страховика для укладення договору.
Загальна оцінка відображає показники діяльності страховика-члена МТСБУ виключно за внутрішніми договорами з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів(ОСЦПВВНТЗ) та не є показником ризиковості страхової компанії в цілому. Ознайомитися з загальною оцінкою страховиків-членів МТСБУ можна на сайті бюро.
Оцінка ризиків діяльності страховиків-членів МТСБУ складається з п'яти показників: "Якість врегулювання збитків", частка участі в загальній оцінці - 25%; "Рівень скарг", частка участі в загальній оцінці - 25%; "Темп росту портфеля", частка участі в загальній оцінці - 15%; "Частка премій з ОСЦПВ у загальному портфелі страховика", частка участі в загальній оцінці - 10%; "Частка договорів ОСЦПВ, укладених за зниженими тарифами", частка участі в загальній оцінці - 25%.
Оцінку здійснює дирекція МТСБУ щоквартально, станом на останній день звітного кварталу, після закриття звітного періоду за останній місяць відповідного кварталу, на підставі даних, внесених страховиками до ЦБД МТСБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 «шахедів» і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|єОселя. До програми державної іпотеки приєднався восьмий банк
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.03.24
|Долар США слабко зміцнюється до євро і фунта, стабільний щодо єни
|НБУ оштрафував банк Тігіпка та дві фінансові компанії на 270 тисяч
|Японський Nikkei відновлюється, єна стабільна
|S&P 500 закрився з підвищенням, забезпечивши найсильніший 1-й квартал з 2019 року
Бізнес
|Tesla демонструватиме систему допомоги водієві під час кожного продажу авто в США
|В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
|Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2