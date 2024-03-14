Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Страховики-члени МТСБУ за 2 міс.-2024 збільшили збір платежів за ОСЦПВ на 22,6%, виплати - на 40,9%

23:13 14.03.2024 |

Страхування

 

Страхові компанії - члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-лютому 2024 року уклали 1,124 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 2,37% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 830,1 тис. договорів, що на 17,12% більше, ніж у січні-лютому минулого року.

Члени бюро за два місяці 2024 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 41% порівняно з тим самим періодом 2023 року - до 1,435 млрд грн, зокрема за електронними договорами на 1,139 млрд грн (+36,9%).

Розмір середньої страхової премії за договорами ОСЦПВ становить 1 276,94 грн (+16% порівняно з аналогічним періодом 2023 року).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 40,97% - до 802,8 млн грн, зокрема 161,8 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+24,08%).

Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 23,8% - до 24,9 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" -9 тис. (+8,6%).

Частота настання страхового випадку становить 2,2% (+20% порівняно з попереднім періодом).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 35 страхових компаній.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6854
  0,1024
 0,26
EUR
 1
 42,2870
  0,1313
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5000  0,14 0,36 39,0582  0,14 0,36
EUR 42,0429  0,20 0,48 42,7975  0,18 0,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6800  0,06 0,15 38,7000  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес