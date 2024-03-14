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Страховики-члени МТСБУ за 2 міс.-2024 збільшили збір платежів за ОСЦПВ на 22,6%, виплати - на 40,9%
23:13 14.03.2024 |
Страхові компанії - члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні-лютому 2024 року уклали 1,124 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 2,37% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 830,1 тис. договорів, що на 17,12% більше, ніж у січні-лютому минулого року.
Члени бюро за два місяці 2024 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 41% порівняно з тим самим періодом 2023 року - до 1,435 млрд грн, зокрема за електронними договорами на 1,139 млрд грн (+36,9%).
Розмір середньої страхової премії за договорами ОСЦПВ становить 1 276,94 грн (+16% порівняно з аналогічним періодом 2023 року).
Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 40,97% - до 802,8 млн грн, зокрема 161,8 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+24,08%).
Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 23,8% - до 24,9 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" -9 тис. (+8,6%).
Частота настання страхового випадку становить 2,2% (+20% порівняно з попереднім періодом).
МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 35 страхових компаній.
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