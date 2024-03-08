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АНАЛІТИКА

МТСБУ в лютому збільшило суму виплат із Фонду захисту потерпілих на 5,15%

17:53 08.03.2024 |

Страхування

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) в лютому поточного року здійснило 654 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих (ФЗП), що на 0,3% менше, ніж роком раніше.

Згідно з повідомленням на сайті МТСБУ, загальна сума таких виплат зросла порівняно з лютим-2023 на 5,15% - до 35,2 млн грн.

Найбільший обсяг виплат - 22,07 млн грн, або 62,5% за сумою і 377 за кількістю - припав на виплати за шкоду, заподіяну винуватцями ДТП, які не мають чинного поліса ОСЦПВ. При цьому кількість таких виплат скоротилася на 3,8%, сума - на 2,39%.

За водіїв пільгових категорій із ФЗП за звітний період було здійснено майже 126 виплат на суму 8,39 млн грн, що на 27,2% більше за кількістю і 37,3% більше за сумою до торішнього лютого. Питома вага виплат за пільговиками становить 16.59% із загальної суми виплат фонду захисту потерпілих МТСБУ.

У лютому МТСБУ виплатило 80 тис. грн за зобов'язаннями страхових компаній, що припинили діяльність і були визнані банкрутами.

За зобов'язаннями компаній, які припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але визнані банкрутами в установленому законодавством порядку, здійснено виплати за рахунок гарантійних внесків таких страховиків до ФЗП МТСБУ на суму 4,04 млн грн.

МТСБУ також зазначає, що мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим транспортним засобом (за такими випадками сплачують лише за фактом загрози життю та здоров'ю) - 6,4 тис. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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