Страховий інструмент UNITY дозволив знизити ставки страхування на комерційному ринку перевезень українським морським шляхом удвічі

Завдяки страховому інструменту UNITY ставки страхування на комерційному ринку перевезень українським морським шляхом знизилися вдвічі, водночас ставка для страхування агропродукції зараз становить 0,75%.

"Розширення страхування на всі невійськові вантажі, такі як контейнерні перевезення, залізна руда, сталь, є надзвичайно важливим для України. Особливо з огляду на збільшення можливостей експорту металургійної продукції, оскільки цей сектор сильно постраждав від повномасштабного вторгнення. Також страхування суден може підтримати зусилля зі збільшення обсягу експорту всіх несировинних продуктів. Оскільки зміцнення переробної промисловості та розвиток несировинного експорту є пріоритетами для уряду задля посилення економічної стійкості", - повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, слова якої наведено на сайті міністерства.

Рішення, яке розширить експортні можливості України, оголошено 1 березня в Лондоні в рамках візиту до Великої Британії української делегації на чолі з Юлією Свириденко.

Програма доступного страхування суден UNITY, що реалізується Marsh McLennan і Lloyd's of London спільно з урядом України, значно розширюється на страхування не лише морських перевезень зерна та інших важливих продовольчих товарів, а й суден, які перевозять усі невійськові вантажі, такі як залізна руда, сталь і контейнерні перевезення.

"Marsh McLennan підтримує Україну, допомагає їй залучити глобальні інвестиції для відновлення країни та відновлення її та економіки. Ми раді розширити державно-приватне партнерство з українським урядом. Рішення забезпечить експортерам нижчі премії для перевезення ширшого асортименту товарів чорноморськими торговельними шляхами та великі економічні вигоди для України", - зазначив президент і головний виконавчий директор Marsh McLennan Джон Дойл, слова якого наведені в повідомленні.

Як повідомлялося, до страхового інструменту UNITY мають доступ усі міжнародні брокери, до яких можуть звернутися власники суден та українські експортери.

Програма UNITY покликана забезпечити доступне страхування від військових ризиків поставок зерна та інших важливих продовольчих товарів у всьому світі, стартувала в листопаді 2023 року. UNITY пропонує страхування КАСКО та окремий захист і відшкодування (P&I) від військових ризиків за значно зниженими преміями порівняно зі стандартними ринковими цінами.