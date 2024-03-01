Страхування від воєнних ризиків: програму Unity розширили на всі невійськові вантажі

Відтепер застрахувати за програмою Unity можна буде не лише морські перевезення зерна та інших важливих продовольчих товарів, але й судна, що перевозять усі невійськові вантажі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Розширення страхування на всі невійськові вантажі, такі як контейнерні перевезення, залізна руда, сталь, є надзвичайно важливим для України. Особливо з огляду на збільшення можливостей для експорту металургійної продукції, оскільки цей сектор сильно постраждав від повномасштабного вторгнення. У 2023 році порівняно з 2021 роком виробництво сталі в Україні скоротилося в 3,4 раза, а експорт металургійної продукції - в кілька разів. Також страхування суден може підтримати наші зусилля щодо збільшення обсягів експорту всіх несировинних продуктів», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, зокрема завдяки страховому інструменту Unity ставки страхування на комерційному ринку знизились вдвічі. Ставка в межах Unity наразі складає 0,75% для агропродукції.

До страхового інструменту Unity мають доступ усі міжнародні брокери, до яких можуть звернутися власники суден та українські експортери.

Програма Unity, покликана забезпечити доступне страхування від воєнних ризиків постачання зерна та інших важливих продовольчих товарів у всьому світі, стартувала в листопаді 2023 року. Unity пропонує страхування КАСКО та окремий захист і відшкодування (P&I) від воєнних ризиків за значно зниженими преміями, порівняно зі стандартними ринковими цінами. Крім зерна, Unity тепер забезпечує покриття для іншої експортної продукції України, включаючи залізну руду, сталь, електрообладнання та корми для тварин.

У Мінекономіки зазначають, що розроблений механізм здешевлення страхування морських перевезень в територіальних водах України Unity передбачає, зокрема, створення фонду компенсації першої частини збитків судновласникам і фрахтувальникам шляхом випуску державними українськими банками - Укрексімбанком і Укргазбанком - резервних акредитивів, підтверджених німецьким DZ Bank.

У міністерстві інформують, що андеррайтери Lloyd's of London на чолі з Ascot та інші страхові компанії надають до 50 мільйонів доларів США на страхування КАСКО та P&I від воєнних ризиків. Unity доступний для клієнтів усіх зареєстрованих брокерів Lloyd's of London, що забезпечує додаткову підтримку поточних гуманітарних зусиль і дозволяє пом'якшити тиск агресора на ланцюжки постачання і глобальну продовольчу безпеку.

Як повідомлялось, Рада з фінансової стабільності погодила концепцію створення в Україні системи страхування воєнних ризиків.