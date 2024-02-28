Страховики України дедалі активніше пропонують захист від воєнних ризиків громадянам і підприємствам - огляд

Страхові компанії України дедалі активніше пропонують страховий захист від воєнних ризиків як фізичним, так і юридичним особам у сегментах автострахування, страхування нерухомості, медичного страхування, агрострахування, про що свідчить опитування учасників ринку, що провело агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опитуванням, покриття воєнних ризиків має високий попит як серед юридичних, так і фізичних осіб. Насамперед ідеться про страхування рухомого та нерухомого майна. Тема захисту від війни обговорюється під час укладення практично кожного нового договору. Так, якщо в січні 2024 року продаж страхування житла серед фізосіб із покриттям воєнних ризиків зросли в 2,5 раза, а кількість відповідних запитів - утричі-вчетверо, то вже в лютому відбулося зростання навіть відносно січня, зазначає член правління СК "ІНГО" Віктор Шевченко.

За його словами, СК "ІНГО" почала розробку страхового захисту із покриттям військових ризиків із самого початку війни, створивши низку продуктів для фізосіб. Це дало змогу страхувати квартири, будинки, автомобілі, життя і здоров'я із покриттям воєнних ризиків і з досить гнучким ціноутворенням.

Оскільки "ІНГО" традиційно спеціалізується на корпоративному сегменті, сказав Шевченко, то вона також пропонує захист від воєнних ризиків для підприємств, зокрема з покриттям ризиків пошкодження або знищення майна ракетами, безпілотниками, іншими засобами ведення війни, а також страхування вантажів і транспорту.

Крім того, минулої осені "ІНГО" розширила програму страхування озимих посівів із можливістю включення воєнних ризиків, а саме - компенсування витрат аграріїв у разі пошкодження або знищення посівів через воєнні дії, зокрема маневри, переміщення військової техніки, будівництво оборонних споруд, витрати на розмінування тощо. Ліміт відшкодування залежить від обсягу застрахованих посівів і коливається в межах від 500 тис. грн до 2 млн грн, повідомив член правління.

Як повідомила директор дирекції розвитку роздрібних продуктів і сервісів СК "УНІКА" Діана Коченкова, покриття воєнних ризиків компанія додала 2023 року як опцію в умови програми класичного КАСКО. "Якщо автомобіль постраждає внаслідок обстрілу або падіння уламків ракет і БПЛА, страхова компанія відшкодовує збиток у розмірі до 10% від страхової суми", - пояснила вона, водночас наголосивши, що можливість включити воєнні ризики для клієнтів є безкоштовною, тому вони охоче погоджуються на цю пропозицію.

Як зазначили агентству в СК ARX, компанія страхує воєнні ризики за програмою автострахування - КАСКО "Залізний купол", починаючи з осені 2023 року, а також частково страхує майно в межах лімітів відповідальності до 20 млн грн.

ВІЙСЬКОВІ РИЗИКИ В АВТОСТРАХУВАННІ

Щодо тарифів та умов страхування автотранспорту із покриттям від воєнних ризиків, то, як показало опитування, вони значно різняться і можуть бути як доповненням до програми КАСКО, так і окремим продуктом.

Так, згідно з наданою СК ARX інформацією, умови програми "Залізний купол" передбачають, що страхуванню підлягають транспортні засоби (ТЗ) до 15 років, вартістю до 5 млн грн, франшиза - 10%. Страховий тариф (за вибором клієнта) залежить від терміну страхування: три місяці - 1%, шість місяців - 1,5%, рік - 2%. Оплата здійснюється одноразовим платежем під час укладення договору.

СК "ПЗУ Україна" надає покриття воєнних ризиків при страхуванні авто виключно за КАСКО, програма "Автокаско - пакет "AVTOMIX", повідомили в компанії. При цьому уточнили, що є два варіанти покриття воєнних ризиків за вибором: покриття ризиків, пов'язаних з війною в межах ліміту 12% вартості ТЗ, але не більше 200 тис. грн, або за додаткову плату покриття ризиків, пов'язаних із прямим або непрямим впливом ракет, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів та їхніх уламків, літальних апаратів, засобів ППО в межах вартості ТЗ, але не більше 3 млн грн. При цьому в другому варіанті передбачається покриття тотального знищення ТЗ.

Як зазначили в СК "ІНГО", до стандартного пакета КАСКО компанії включено безкоштовну опцію (за 1 грн) покриття воєнних ризиків із мінімальним покриттям, що дає змогу отримати відшкодування лише в розмірі 30 тис. грн і лише один раз протягом дії договору.

При цьому в компанії є і спеціальне покриття воєнних ризиків у продукті "КАСКО "Відбій тривоги" з лімітом відшкодування з воєнних ризиків - 3 млн грн за страхування одного автомобіля. При страхуванні двох автомобілів ліміт збільшено до 4 млн грн. У разі безпеки парку ліміт може бути ще вищим.

Як зазначають у компанії, за програмою можна застрахувати будь-який легковий ТЗ з терміном експлуатації до 12 років (включно) і вартістю до 6 млн грн. Коштує такий поліс від 1,65% страхової суми (залежно від розміру франшизи). Страхувати автомобілі можна дистанційно без візиту до офісу страховика. Водночас наголошується, що на страхування не приймаються автомобілі, що експлуатуються на тимчасово окупованій території України та в зонах з активними бойовими діями.

СТРАХУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ РИЗИКІВ У ДМС

Як показало опитування, дедалі більше корпоративних клієнтів страхових компаній з добровільного медичного страхування зацікавлені у включенні цієї опції в договір.

За словами директора департаменту особистого страхування "Європейського страхового альянсу" Вікторії Голяк, компанія працює переважно в сегменті корпоративного медичного страхування. "Зараз отримуємо дедалі більше запитів від клієнтів і партнерів щодо воєнних ризиків", - повідомила вона.

Для клієнтів, з якими є довгостроковий досвід співпраці (відома статистика звернень, виплат, локація тощо), опція страхування воєнних ризиків надається бонусом, без збільшення розміру страхової премії, з визначеним лімітом на кожну застраховану особу. При цьому під час формування цінової пропозиції для нових клієнтів враховуються всі фактори ризику,

Водночас Голяк уточнила, що надходять запити на страхування від воєнних ризиків переважно цивільних осіб у складі колективу, однак є потреба в страхуванні штатних співробітників клієнта, які наразі служать у ЗСУ. Є також договори, що передбачають лікування військовослужбовців, особисті дані яких роботодавець вніс до списку на страхування.

"Наразі практично всі наші договори ДМС містять покриття від військових ризиків цивільних осіб", - наголосила вона.

За словами представника СК "ІНГО" Віктора Шевченка, наразі попит на медичне страхування відновився, зріс і залишається на стабільно високому рівні, навіть незважаючи на те, що інфляційні процеси призвели до зростання його вартості приблизно на 30%. Для оптимізації своїх страхових програм підприємства готові відмовлятися від додаткових некритичних опцій, таких як басейни, тренажерні зали. За можливості вони намагаються підвищити ліміт на стоматологію, розширити загальну кількість послуг, наприклад, додати покриття онкології, цукрового діабету тощо. Практично обов'язковим елементом клієнти вимагають включати воєнні ризики для цивільних осіб. Деякі компанії розширюють покриття опцією психологічної підтримки, тобто консультаціями психологів або психотерапевтів.

"ІНГО" включає воєнні ризики в продукти страхування життя і здоров'я, пропонуючи таке покриття за договорами ДМС і страхування від нещасних випадків. Програми передбачають лікування або виплати в разі завдання шкоди здоров'ю цивільної особи, отриманих унаслідок воєнних дій на територіях, де не точаться активні бойові дії.

"Покриття військових ризиків - це додаткова опція для програм страхування від нещасних випадків, тому немає окремого тарифу, а застосовується як підвищувальний коефіцієнт до загального тарифу і впливає на фінальну вартість договору страхування", - зазначає Шевченко.

У СК ARX повідомили про наявність для фізичних осіб програми "Бронезахист", яка покриває і побутові нещасні випадки (травми, опіки, обмороження тощо), і випадки, які виникли під час або внаслідок воєнних дій. Зокрема, це травми та ушкодження, отримані внаслідок прямого або опосередкованого впливу зброї, окрім зброї масового ураження, під час перебування в зоні ведення бойових дій або на іншій території України, окрім територій, що перебувають під тимчасовою окупацією. Страхування відбувається без географічних обмежень по країні, без обмежень воєнних ризиків і травм. Оформити програму можуть громадяни від 1 року до 75 років.

При цьому винятком є лише активна участь у військових діях: не можна страхувати військовослужбовців ЗСУ, прикордонників, співробітників ДСНС, СБУ, поліції, Територіальної оборони тощо.

Страхова сума можлива в розмірі 100 тис. грн, 200 тис. грн і 300 тис. грн, тривалість страхового покриття - 1, 3, 6 або 12 місяців.

СК "АСКА-Життя" під час повномасштабної війни запустила спеціальний продукт для цивільних осіб "Особливий Джавелін", який, зокрема, покриває воєнні ризики - травми або загибель, що сталися внаслідок потрапляння снарядів, мін, куль, пожеж, обвалення будівель, мінування територій тощо, повідомив член правління, заступник голови правління з продажу, маркетингу та ІТ Роман Савченко.

За його словами, застрахованими за цією програмою можуть бути громадяни від 1 року до 69 років. Вартість програми стартує від 230 грн і залежить від терміну дії договору (1, 3 або 6 місяців) і від обраної загальної страхової суми (до 300 тис. грн).

СТРАХУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ ТА МАЙНА У ВОЄННИЙ ЧАС

Що стосується страхування нерухомості та майна від воєнних ризиків, то про наявність такої послуги повідомили лише кілька компаній-учасників опитування, що свідчить про обережний підхід страховиків до такого виду в період війни.

За словами директора з корпоративного бізнесу СК "ІНГО" Андрія Семченка, компанія страхує нерухомість від воєнних ризиків як фізичних, так і юридичних осіб. Так, фізособи можуть застрахувати квартири і приватні будинки (як власні, так і орендовані) на термін від місяця до року, без документа про право власності та попереднього огляду житла. Однак у договорі страхування є певні обмеження, зокрема, не приймається на страхування нерухомість, розташована в областях, наближених до лінії зіткнення.

Компанія відшкодовує збитки, що сталися не лише через влучання ракет, дронів або іншої летальної зброї, а й через падіння їхніх уламків або інших предметів. Також поліс покриває і стандартні ризики, як-от пожежі, залиття водою, стихійні лиха, вибух газу, крадіжки або інші протиправні дії. Вартість страховки залежить від страхового покриття, тобто від максимальної суми, на яку буде захищено майно. Найпростіший варіант: ліміт покриття - 250 тис. грн за вартості страховки від 2,235 тис. грн на рік.

Для юридичних осіб СК "ІНГО" пропонує страховий захист майна із максимальним лімітом до 30 млн грн. На тариф, як зазначили в компанії, впливає низка факторів. Насамперед, це місце розташування об'єкта і його віддаленість від об'єктів критичної та військової інфраструктури. У результаті розрахунків середній тариф за військовими ризиками формується на рівні 1,1-1,5% для більш спокійних регіонів, 1,6%-2,5% - для інших.

Як зазначили в СК ARX, страхування майна здійснюється в межах лімітів відповідальності до 20 млн грн. Страховими ризиками визнаються загибель або пошкодження застрахованого майна внаслідок прямого та/або опосередкованого потрапляння ракет, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів та/або їхніх уламків, засобів ППО, засобів протиракетної оборони. Кожен запит підлягає індивідуальному розгляду. Ціна страхування залежить здебільшого від місця розташування і типу об'єкта, площі/розмірів і вартості.

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ ЗА ДОГОВОРАМИ іЗ ПОКРИТТЯМ ВОЄННИХ РИЗИКІВ

Як свідчить опитування, СК "ІНГО" вже здійснювала виплати за військовими ризиками - як за моторними видами страхування, так і за майновими та особистими (ДМС і нещасний випадок). Кількість таких виплат поки що незначна (1-2% від загальної), адже для більш-менш високих показників потрібно більше часу і більше клієнтів, які мають відповідне покриття. Наразі компанія здійснювала виплати відшкодування збитків, що виникли внаслідок обстрілів у Києві та області, у Дніпрі, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

СК "ПЗУ Україна" також уже здійснювала виплати щодо пошкодження ТЗ внаслідок ракетних ударів по містах України. Так, влітку 2023 року було проведено виплату за пошкоджений осколками від ракетного удару автомобіль у Львові.