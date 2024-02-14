Страховики-члени МТСБУ в січні-2024 збільшили збір платежів з ОСЦПВ на 19,3%, виплати - на 40,7%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) в січні 2024 року уклали 556,241 тис. договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 1,37% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 411 тис. договорів, що на 14,31% більше, ніж у січні минулого року.

Члени Бюро за січень 2024 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 19,25% порівняно з порівнянним періодом 2023 року - до 706,7 млн грн, зокрема за електронними договорами на 560 млн грн (+34,05%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 40,7% - до 400,7 млн грн, зокрема 81,951 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+23,02%).

Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 22,2% - до 12,498 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" -4,550 тис. (+5,25%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 35 страхових компаній.