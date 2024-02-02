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Розмір середньої вартості поліса ОСЦПВ у 2023 р. зріс на 16,9%, у 2024-му можливе зростання на 6,7% - МТСБУ

22:53 01.02.2024 |

Страхування

 

Середній розмір страхової премії з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) у 2023 році збільшився на 16,9% і становив 1,141 тис. грн, повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

При цьому наголошується, що у 2024 році прогнозується зростання рівня страхової премії ще на 6,7% - до 1,217 тис. грн.

Крім того, МТСБУ прогнозує у 2024 році збільшення кількості укладення договорів ОСЦПВ на 7,7% (у 2023 році було укладено 7,6 млн договорів страхування (+6,77%) порівняно з 2022 роком). Загальна сума страхових премій становить - 8 750,4 млн грн, що на 24,87% більше, ніж у 2022 році.

У 2023 році страхові компанії виплатили 3,8 млрд грн постраждалим у ДТП, що на 38,9% більше, ніж у 2022 році, врегулювали 127,837 тис. вимог про страхове відшкодування (+15,56%). Коефіцієнт частоти настання страхового випадку становить 1,67, що на 8,4% більше порівняно з 2022 роком, проте менше за "довоєнний" показник 2021 року - 1,92.

Понад 69% оформлених страхових полісів у 2023 році є електронними й лише 31% представлені в паперовій формі.

За минулий рік 42,158 тис. вимог було врегульовано за системою прямого врегулювання збитків (ПВУ) і сплачено за ними 796 млн грн страхового відшкодування. Середній термін урегулювання збитків у системі УВС становить 32 дні, що майже вдвічі менше порівняно з загальною системою врегулювання.

Фонд захисту потерпілих МТСБУ становить 3320,28 млн грн, акумульований шляхом сплачених внесків і відрахувань страховиків - членів бюро.

У 2023 році на 54% зменшилася кількість скарг на страховиків від потерпілих і страхувальників.

За минулий рік було укладено 1,6 млн договорів міжнародного страхування, а загальна сума нарахованих премій за ними становить 5,207 млрд грн (+27,3% порівняно з 2022 роком).

Кількість урегульованих вимог за міжнародними договорами страхування "Зелена картка" у 2023 році становить 15,122 тис., загальна сума відшкодування - EUR46,66 млн.

Найбільше випадків ДТП з вини українських водіїв сталося в Польщі - 31%, Німеччині - 19%, Румунії - 7%, Чехії - 7% та Італії - 4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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