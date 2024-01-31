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МТСБУ у 2023 р. стягнуло з незастрахованих за ОСЦПВ винуватців ДТП шляхом регресу 72,7 млн грн
16:48 31.01.2024 |
Надходження до фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) за зворотними вимогами (регресами) до незастрахованих винуватців ДТП за 2023 рік збільшилися у 2,2 раза - до 72,7 млн грн, повідомило Бюро на фейсбук-сторінці.
За його даними, щомісяця повернення за такими вимогами становить у середньому 6 млн грн.
Уточнено, що в разі, якщо винуватець ДТП був без чинного поліса ОСЦПВ, Бюро в судовому порядку подає щодо нього регресний позов, що допомагає повернути суму виплачених відшкодувань потерпілим від незастрахованого винуватця. До того ж винуватцю необхідно буде сплатити всі додаткові витрати, пов'язані з цим процесом (витрати на представників позивача, витрати, пов'язані з розглядом справи тощо).
Як повідомлялося, МТСБУ у 2023 році здійснило 7,524 тис. виплат із Фонду захисту потерпілих (ФЗП), що на 30% більше, ніж за 2022 рік. Загальна сума таких виплат порівняно із січнем-листопадом зросла на 42,5% - до 436,8 млн грн.
Найбільший обсяг виплат, 298,1 млн грн, або 68,2% за сумою і 4,7 тис. за кількістю, припав на виплати за шкоду, заподіяну винуватцями ДТП, які не мають чинного поліса ОСЦПВ. Порівняно з 2022 роком кількість таких виплат зросла на 31,5%, сума - на 45,7%.
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
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