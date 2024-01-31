МТСБУ у 2023 р. стягнуло з незастрахованих за ОСЦПВ винуватців ДТП шляхом регресу 72,7 млн грн

Надходження до фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) за зворотними вимогами (регресами) до незастрахованих винуватців ДТП за 2023 рік збільшилися у 2,2 раза - до 72,7 млн грн, повідомило Бюро на фейсбук-сторінці.

За його даними, щомісяця повернення за такими вимогами становить у середньому 6 млн грн.

Уточнено, що в разі, якщо винуватець ДТП був без чинного поліса ОСЦПВ, Бюро в судовому порядку подає щодо нього регресний позов, що допомагає повернути суму виплачених відшкодувань потерпілим від незастрахованого винуватця. До того ж винуватцю необхідно буде сплатити всі додаткові витрати, пов'язані з цим процесом (витрати на представників позивача, витрати, пов'язані з розглядом справи тощо).

Як повідомлялося, МТСБУ у 2023 році здійснило 7,524 тис. виплат із Фонду захисту потерпілих (ФЗП), що на 30% більше, ніж за 2022 рік. Загальна сума таких виплат порівняно із січнем-листопадом зросла на 42,5% - до 436,8 млн грн.

Найбільший обсяг виплат, 298,1 млн грн, або 68,2% за сумою і 4,7 тис. за кількістю, припав на виплати за шкоду, заподіяну винуватцями ДТП, які не мають чинного поліса ОСЦПВ. Порівняно з 2022 роком кількість таких виплат зросла на 31,5%, сума - на 45,7%.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.