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АНАЛІТИКА

«Експортно-кредитне агентство» внесло зміни в запропоновані страхові продукти

 

Експортні кредити, банківські гарантії та дебіторська заборгованість за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) страхуватимуться на базі All-risk, за якого покривається будь-який ризик, окрім винятків, зазначених у договорі страхування.

Про це повідомляється на сайті Експортно-кредитного агентства (ЕКА) в інформації про зміни в продуктовій лінійці агентства.

При цьому наголошується, що найбільших змін зазнала партнерська програма страхування експортних кредитів портфельним методом. Тепер банки-партнери ЕКА зможуть включати до портфеля застрахованих експортних кредитів не лише короткострокові кредити до одного року, а й довгострокові кредити на термін до п'яти років (наприклад, на придбання основних засобів або поповнення обігових коштів).

"ЕКА врахувало напрацьований досвід і побажання учасників партнерської програми страхування та максимально спростило вимоги до експортного кредиту, позичальника та зовнішньоекономічного контракту для зниження бар'єрів входження нових банків до партнерської програми", - наголошується в повідомленні.

Крім того, оновлені продукти наближені до міжнародних стандартів, що передбачає мінімізацію втручання ЕКА в діяльність учасників взаємовідносин (експортерів, імпортерів, банків) і зменшення документообігу між сторонами договору страхування.

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" - уповноважена урядом агенція, яка підтримує та стимулює експорт українських товарів (робіт, послуг). ЕКА захищає українських експортерів від ризику неплатежів і фінансових втрат, пов'язаних із виконанням контрактів ЗЕД.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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