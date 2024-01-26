Страхування авто від воєнних ризиків: що пропонують українцям та на яких умовах

Анастасія Дячкіна / Економічна правда

За два роки повномасштабної війни в Україні не з'явилось державної програми для компенсації витрат, пов'язаних з пошкодженими війною авто.

Якщо власники нерухомого майна можуть розраховувати на компенсацію від держави в рамках програми "єВідновлення", то власники рухомого майна повинні вирішувати це питання самостійно. Наприклад, заздалегідь застрахувати своє авто від воєнних ризиків.

Сьогодні багато приватних страхових компаній надають такі послуги в рамках полісу КАСКО, але вони мають низку обмежень, зокрема щодо віку та вартості авто.

Які послуги із страхування авто пропонують найбільші приватні компанії?

ARX

З весни 2023 року компанія пропонує для своїх клієнтів КАСКО "Залізний купол". Така страховка покриває пошкодження авто та повне знищення транспорту. Договір страхування діє на території України, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де ведуться або можливі бойові дії.

КАСКО "Залізний купол" можна придбати окремо від будь-якого договору КАСКО в ARX чи будь-якій іншій страховій компанії.

Франшиза в такому договорі становить 10% від страхової суми - тобто, цю частину власнику авто доведеться заплатити самостійно.

КАСКО від ARX доступне для автомобілів молодше 15 років, а вартість такого полісу дорівнює 1% від вартості авто.

Загалом, протягом 2023 року було укладено близько 42 тис договорів КАСКО, зокрема понад 600 договорів з покриттям "Залізний купол".

"За цей період клієнтами було заявлено 35 збитків, пов'язаних з воєнними ризиками (після масованого обстрілу 29 грудня 2023 року було отримано 6 звернень з таких міст як Київ, Дніпро та Львів)", - повідомили ЕП в ARX.

Арсенал страхування

Страхова компанія має у своєму арсеналі КАСКО "Патронус". Така страховка покриває ризики пошкодження авто внаслідок прямої чи опосередкованої дії ракет, БпЛА, боєприпасів, засобів протиповітряної чи протиракетної оборони та уламків;

Збитки покриваються повністю в межах страхової суми (вартості авто), а франшиза становить 5% у випадку часткового пошкодження авто та 10% - у випадку повного знищення авто.

Компанія страхує авто віком до 15 років, а вартість полісу залежить від терміну страхування: на 12 місяці - 1,99% від вартості авто, на 6 місяців - 1,49% від вартості авто та на 3 місяці - 0,99%.

УНІКА

Компанія страхує авто від воєнних ризиків у разі придбання повного КАСКО, яке покриває збитки у разі ДТП, викрадення, стихійного лиха, вибуху, падіння предметів, протиправних дій третіх осіб тощо.

Водночас такий страховий поліс доступний тільки для авто віком до 9 років, а у випадку воєнних ризиків покривається лише 10% від вартості автомобіля.

Авто віком від 10 до 15 років страхують тільки від тотального знищення та викрадення.

Вартість повного КАСКО розраховується індивідуально та залежить від вартості авто, обраного розміру франшизи тощо.

УСГ

Компанія пропонує для своїх клієнтів КАСКО Military, яке покриває ризики від пошкодження до повного знищення авто лише внаслідок прямого або опосередкованого впливу від ракет, БпЛА або їх уламків, засобів протиповітряної та протиракетної оборони та інших боєприпасів.

Водночас страховка розповсюджується лише на автомобілі віком до 5 років.

Розмір страхової суми може становити до 8 млн грн, а вартість страхового полісу - 1,99% від вартості авто.

ТАС

Компанія не має окремого страхового полісу, який покривав би воєнні ризики, однак цю послугу можуть включити в основне КАСКО (крім послуги "Легке КАСКО").

Водночас не можна застрахувати авто віком від 10 років та дешевше 400 тис грн. Крім цього для воєнних ризиків страхова відшкодовує не більше 10% від страхової суми.

Вартість КАСКО, яке включає воєнні ризики, розраховується індивідуально та залежить від обраних опцій.

До прикладу, застрахувати авто 2014 року випуску вартістю 400 тис грн від усіх ризиків обійдеться у 29 тис грн.

ВУСО

Страхова компанія пропонує своїм клієнтам КАСКО Patriot 2.0, яке покриває всі воєнні ризики та має необмежену кількість страхових випадків.

Водночас компанія не страхує авто віком від 14 років, а також автомобілі, які використовують в таксі. Крім цього страховий поліс не діє у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсональній областях.

Вартість полісу становить 1,7% від ринкової вартості авто. Крім цього, за фіксованою ціною можна самостійно обрати страхову суму серед запропонованих: 400 тис грн (вартість - 8,5 тис грн), 800 тис грн (вартість - 16,5 тис грн) та 1,2 млн грн (вартість - 25 тис грн).

Обравши другий варіант, страхова виплата здійснюватиметься в межах обраного ліміту, але не більше за ринкову вартість.

Приклад . Найпопулярніше авто, яке українці приганяли з-за кордону у 2023 році, - Volkswagen Golf. Середній вік пригнаних "євроблях" - 10 років. Середня ринкова вартість такого авто у Києві становить близько 420 тис грн (авто з механічною коробкою передач).

Тож, якщо обрати поліс, який залежить від вартості авто (1,7%), його сума становитиме 6,8 тис грн на рік. Натомість, застрахувати більш новий Golf, до прикладу, 2018 року випуску та з середньою вартістю у 550 тис грн, обійдеться у 9,35 тис грн.

Universalna

Страхова компанія також пропонує своїм клієнтам "Воєнне" КАСКО, яке укладається лише у комплекті із основним договором КАСКО та та покриває ризики від впливу ракет, БпЛА та їх уламків, засобів ППО, засобів протиракетної оборони, літальних бойових припасів.

Водночас дія "Воєнного" КАСКО не поширюється на Донецьку, Луганську, Херсонську області, на АР Крим, а також тимчасово окуповані території та території, розташовані ближче ніж 60 кілометрів від тимчасово окупованих територій (на дату настання страхового випадку).

Також компанія страхує авто віком до 15 років, а максимальний ліміт відповідальності не може перевищувати 3 млн грн.

До прикладу: КАСКО для популярного в Україні Renault Megane, 2014 року випуску та вартістю близько 350 тис грн, коштуватиме 11,2 тис грн на рік, а за покриття воєнних ризиків додатково потрібно буде доплатити ще 5 тис грн.

Під час розрахунку також враховували стаж водія (від 10 років), франшизу за ризиком ДТП, вандалізму та стихійних лих (1% від страхової суми), а також франшизу за ризиком викрадення та повного знищення авто (10% від страхової суми).

Експрес страхування

Компанія не має окремого страхування від воєнних ризиків, але має відповідну додаткову опцію в усіх пакетах КАСКО (Комфорт, Преміум, Преміум+ та VIP).

Залежно від обраного пакету встановлюється максимальний вік авто для страхування - від 8 до 6 років. Крім цього не страхують авто, які використовують в таксі.

А от умови покриття воєнних ризиків однакові: виплата здійснюється лише один раз в межах 10% або 25% від страхової суми. До переліку воєнних ризиків входять пошкодження, заподіяні мінами, снарядами, бомбами та іншими видами зброї, крім зброї масового ураження

Вартість КАСКО розраховується індивідуально та залежить від обраних опцій.

ІНГО

Під час укладання договору КАСКО компанія пропонує клієнтам активувати опцію "воєнні ризики".

Опція передбачає відновлення автомобіля від наслідків воєнних дій в межах 10% від страхової суми, але не більше 300 тис грн.

Додаткова страховка покриває наїзд або зіткнення з військовою технікою; пошкодження від ударних (звукових) хвиль; пошкодження від падіння сторонніх об'єктів оборонного і спеціального військового призначення; пошкодження автомобіля вогнем, якщо автомобіль перебував у безпосередній близькості від місця пожежі, що сталася внаслідок воєнних дій.

Вартість опції "воєнні ризики" - 1 грн, а от вартість страхового полісу КАСКО розраховується індивідуально.

"На початку великої війни нам довелося дуже швидко адаптуватися. Ми практично одразу почали безкоштовно включати до страхового покриття КАСКО воєнні ризики. Звісно, таке рішення лише частково покривало збитки (відшкодовується лише 10% шкоди), що не дуже допомагало автовласникам, автівки яких пошкодили обстріли", - розповів директор з роздрібного бізнесу страхової компанії "ІНГО" Микола Матика.

Тож згодом компанія додала у свій портфель КАСКО "Відбій тривоги", яке покриває тільки воєнні ризики. Його вартість становить 1,45% від вартості авто, а франшиза встановлена на рівні 5%.

Застрахувати можна будь-який легковий транспортний засіб (або парк легкових ТЗ) віком до 12 років (включно) та вартістю до 6 млн грн.

"Компанія почала розробку страхового захисту із покриттям воєнних ризиків від самого початку великої війни. Ми створили низку продуктів для страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров'я, що включає покриття воєнних ризиків", - зазначив Матика.

Він додав, що компанія планує розширювати лінійку страхових продуктів, зокрема і з воєнними ризиками та збільшувати ліміти покриття.

PZU Україна

Страхова компанія пропонує для страхування авто пакет "Автомікс", який покриває воєнні ризики, зокрема, пошкодження від прямого чи опосередкованого впливу ракет, БпЛА та їх уламків, літальних апаратів та засобів протиповітряної оборони.

Територія покриття - по всій території України, окрім окупованих територій, АР Крим, зони бойових дій, збройних конфліктів, а також за винятком територій Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

Страховий поліс доступний для легкових авто віком до 15 років. Страховою сумою може бути як ринкова вартість авто, так і ліміт від цієї вартості у розмірі 25%, або 50% (але не більше 3 млн грн у частині покриття воєнних ризиків).