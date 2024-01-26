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АНАЛІТИКА

Lloyds сократит 1,6 тыс. сотрудников отделений в связи с переходом клиентов на онлайн-сервисы

 

Британский банк Lloyds Banking Group планирует сократить порядка 1,6 тыс. сотрудников своих отделений, сообщает Market Watch со ссылкой на представителя британского банка.

Lloyds стремится сфокусироваться на цифровых банковских услугах, поскольку все больше клиентов пользуется именно онлайн-сервисами.

В то же время банк создаст 830 рабочих мест в сфере коммуникаций с клиентами, чтобы улучшить обслуживание как в отделениях, так и по видеосвязи, по телефону. Таким образом, чистые сокращения составят порядка 770 рабочих мест.

"Способы выбора клиентами наших услуг существенно изменились за последние годы: более 21 млн клиентов выбирают взаимодействие с нами онлайн или с помощью мобильных приложений, и лишь 8% используют исключительно физические отделения", - отметил представитель банка.

Согласно последнему годовому отчету Lloyds, число сотрудников банка на конец 2022 года составляло около 59 тыс. человек.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Lloyds
 

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