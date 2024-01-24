Сертифікат «Зелена картка» прийматимуть в усіх країнах системи у PDF-форматі на електронному пристрої з 2025 р.

Починаючи з 1 січня 2025 року, всі країни системи "Зелена картка" будуть готові приймати міжнародні сертифікати автострахування, подані водіями у форматі PDF на електронному пристрої.

Відповідне рішення ухвалила Генеральна асамблея міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" (COB), повідомляють на сторінці Моторного (транспортного) страхового бюро України на фейсбук-сторінці.

"Це величезний крок щодо поліпшення доступності та зручності міжнародного автострахування", - наголошується в повідомленні.

При цьому акцентується увага, що Національне бюро уповноважене встановлювати правила видачі та доставки страхових сертифікатів "Зелена картка" як у традиційній паперовій версії, так і в електронній формі (тобто PDF). Така гнучкість забезпечує безперебійний сервіс для страхувальників, незалежно від програмного забезпечення, обладнання або операційної системи.

Водночас МТСБУ рекомендує зберігати роздруковану копію поліса "Зеленої картки", щоб уникнути будь-яких потенційних незручностей, наприклад, якщо електронний пристрій розрядився або був втрачений/викрадений тощо.

Як повідомлялося, з вересня 2022 року в Україні з'явилася можливість укладати електронні договори "Зелена картка", а вже 2023 року їхня частка становила понад 70% усіх оформлених міжнародних договорів автострахування.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 45 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.