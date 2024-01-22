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АНАЛІТИКА

Страховики-члени МТСБУ у 2023 р. збільшили збір платежів з ОСЦПВ на 25%, виплати - на 38,9%

17:49 22.01.2024 |

Страхування

 

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у 2023 році уклали 7,669 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 6,77% більше, ніж за 2022 рік.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 5,295 млн договорів, що на 19,3% більше, ніж роком раніше.

Члени бюро за 2023 рік збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 24,87% порівняно з 2022 роком - до 8,750 млрд грн, зокрема за електронними договорами на 6,597 млрд грн (+37,6%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування збільшився на 38,9% - до 3,847 млрд грн, зокрема 854 млн грн виплачено з використанням "європротоколу" (+47,6%).

Бюро також зафіксувало зростання кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування на 15,6% - до 127,837 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" -51,493 тис. (+18%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 35 страхових компаній.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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