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МТСБУ оприлюднило лідерів за зібраними преміями та виплатами за 2023 рік

17:38 22.01.2024 |

Страхування

 

Найбільшу кількість премій з обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності у 2023 році зібрали страхова група "ТАС" - 1,180 млрд грн, НАСК "Оранта" - 1,058 млрд грн, СК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" - 737,751 млн грн (усі Київ), повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).


Лідери ринку ОСЦПВ 2023 року за зібраними преміями:

Назва СК 2023 2022 2023/2022 зростання
1 СГ "ТАС" 1179,9 860,693 37,1%
2 НАСК "Оранта" 1057,5 784,918 34,7%
3 Княжа ВІГ 737,751 471,801 56,4%
4 ПЗУ Україна 515,024 337,472 52,6%
5 Українська страхова група 499,303 352,745 41,5%
6 ВУСО 374,9 296,290 26,5%
7 Гардіан 372,316 301,988 23,3%
8 Євроінс Україна 360,628 289,657 24,5%
9 Альфа-Гарант 326,931 252,689 29,4%
10 Арсенал Страхування 305,734 257,855 18,6%
11 ІНГО 304,456 189,741 60,5%
12 АРКС 304,309 239,016 27,3%

Дані: МТСБУ (млн грн)


Лідери ринку ОСЦПВ 2023 року за здійсненими страховими виплатами:
Назва СК Виплати за 2023 р. Виплати за 2022 р. 2023/2022 зростання
1 СГ "ТАС" 495,855 354,043 40%
2 НАСК "Оранта" 368,429 283,502 29,9%
3 Княжа ВІГ 248,313 164,1 51,3%
4 УСГ 230,505 102,309 в 2,3 раза
5 ПЗУ Україна 197,237 139,959 40,9%
6 Оберіг 177,108 109,444 61,8%
7 Євроінс Україна 168,625 117,605 43,4%
8 Альфа-Гарант 160,673 105,644 52,1%
9 Гардіан 158,421 97,949 59,7%
10 ВУСО 156,026 101,433 53,8%
11 Арсенал Страхування 141,280 105,493 33.9%
12 УНІКА 127,988 73,453 74,2?

Дані: МТСБУ (млн грн)
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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