МТСБУ оприлюднило лідерів за зібраними преміями та виплатами за 2023 рік

Найбільшу кількість премій з обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності у 2023 році зібрали страхова група "ТАС" - 1,180 млрд грн, НАСК "Оранта" - 1,058 млрд грн, СК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" - 737,751 млн грн (усі Київ), повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).
Лідери ринку ОСЦПВ 2023 року за зібраними преміями:
№
Назва СК
2023
2022
2023/2022 зростання
1
СГ "ТАС"
1179,9
860,693
37,1%
2
НАСК "Оранта"
1057,5
784,918
34,7%
3
Княжа ВІГ
737,751
471,801
56,4%
4
ПЗУ Україна
515,024
337,472
52,6%
5
Українська страхова група
499,303
352,745
41,5%
6
ВУСО
374,9
296,290
26,5%
7
Гардіан
372,316
301,988
23,3%
8
Євроінс Україна
360,628
289,657
24,5%
9
Альфа-Гарант
326,931
252,689
29,4%
10
Арсенал Страхування
305,734
257,855
18,6%
11
ІНГО
304,456
189,741
60,5%
12
АРКС
304,309
239,016
27,3%
Дані: МТСБУ (млн грн)
Лідери ринку ОСЦПВ 2023 року за здійсненими страховими виплатами: