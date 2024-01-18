Швейцарія працює над питанням запуску ринку перестрахування для України із залученням експортного агентства та приватних компаній

Україна і Швейцарія проведуть спільні бізнес-місії для вітчизняних бізнесів, щоб вивчити можливості для швейцарських компаній інвестувати в Україну, а також можливості українських компаній у Швейцарії.

Про це йшлося на швейцарсько-українському "круглому" столі, присвяченому відновленню України, який відбувся 17 січня в Давосі, повідомляється на сайті Міністерства економіки.

Під час зустрічі заступник міністра економіки Володимир Кузьо зазначив, що Україні вдалося побудувати у 2023 році інфраструктуру страхування воєнних ризиків. Так, MIGA вже застрахувала перші інвестиції, Японія, Велика Британія та Норвегія вже зробили свої внески до цільового фонду MIGA Sure. DFC застрахує 5 проєктів на $380 млн, ЄБРР працює над створенням механізму страхування майнових ризиків, пов'язаних із війною, за пошкодження товарів під час транспортування і складів. Також Мінекономіки спільно з британськими партнерами запустило механізм страхування суден від військових ризиків. Крім того, на початок 2024 року 14 іноземних Експортно-кредитних агентств (ЕКА) мають умови страхування для підтримки України та ще п'ять працюють над їх впровадженням.

Швейцарська сторона зазначила, що працює над питанням запуску ринку перестрахування із залученням їхніх ЕКА та приватних компаній, зазначається в повідомленні.

"Традиційно найбільшими секторами швейцарських інвестицій були промисловість, фінансова та страхова діяльність. Ми сподіваємося продовжити цю тенденцію і в майбутньому", - наголосив Володимир Кузьо.

Під час "круглого" столу представники швейцарських компаній і бізнес-асоціацій запевнили, що готові підтримувати проведення техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проєктів і долучатися до реформи дерегуляції. Сторони домовилися підготувати перелік документів, які, на думку іноземних інвесторів, заважають їм виходити на український ринок або працювати в Україні, і ці документи будуть розглянуті під час засідання міжвідомчої робочої групи з дерегуляції.

Також порушувалося питання участі швейцарських компаній у публічних закупівлях в Україні. У рамках оновлення Угоди про вільну торгівлю з Європейською асоціацією про вільну торгівлю Швейцарія вдосконалить механізм взаємного доступу на ринок публічних закупівель.

Представники швейцарських компанії, які вже працюють в Україні, відзначили поліпшення бізнес-клімату минулого року.