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МТСБУ у 2023 р. збільшило загальну суму виплат із Фонду захисту потерпілих на 42,5%
12:30 16.01.2024 |
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) у 2023 році здійснило 7,524 тис. виплат із Фонду захисту потерпілих (ФЗП), що на 30% більше, ніж за 2022 рік.
Згідно з повідомленням на сайті МТСБУ, загальна сума таких виплат порівняно із січнем-листопадом зросла на 42,5% - до 436,8 млн грн.
Найбільший обсяг виплат, 298,1 млн грн, або 68,2% за сумою і 4,7 тис. за кількістю, припав на виплати за шкоду, заподіяну винуватцями ДТП, які не мають чинного поліса ОСЦПВ. Порівняно з 2022 роком кількість таких виплат зросла на 31,5%, сума - на 45,7%.
"Важливо зазначити, що Бюро не залишає винуватців ДТП без відповідальності. МТСБУ виступає з регресивними позовами до цих осіб і в судовому порядку змушує компенсувати всі витрати. Зменшення рівня незастрахованих є пріоритетом роботи МТСБУ на 2024 рік", - зазначив генеральний директор МТСБУ Олександр Берназюк.
За водіїв пільгових категорій з ФЗП за звітний період було здійснено майже 1,2 тис. виплат на суму 79,8 млн грн, що на 29,4% більше за кількістю та 46,1% більше за сумою, ніж за 2022 рік.
Минулого року МТСБУ виплатило 12,1 млн грн за зобов'язаннями страхових компаній, які припинили діяльність і були визнані банкрутами.
За зобов'язаннями компаній, які припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але визнані банкрутами в установленому законодавством порядку, здійснено виплати за рахунок наявних у ФЗП МТСБУ гарантійних внесків таких страховиків на суму 42,03 млн грн.
МТСБУ також зазначає, що мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим транспортним засобом (за такими випадками платять лише за фактом загрози життю та здоров'ю) - 4,5 млн грн, спровокованими автомобілями, якими заволоділи внаслідок протиправних дій, - 0,22 млн грн.
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