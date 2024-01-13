Експортно-кредитне агентство за минулий рік підтримало 7,8 мільярда експорту

Експортно-кредитне агентство в 2023 році застрахувало кредитні договори експортерів обсягом 1 млрд грн та договори зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств обсягом 64 млн грн і підтримало сумарно 7,84 млрд грн експорту товарів і послуг.

Як ідеться в повідомлненні Агентства, страхова відповідальність ЕКА склала 934,35 млн грн, а одна гривня страхової відповідальності конвертувалася таким чином у 8,39 грн майбутньої експортної виручки.

Завдяки співпраці з Агентством український бізнес у 2023 році зберіг і створив 3077 робочих місць.

Станом на 1 січня 2024 року ЕКА співпрацює з десятьма українськими банками, які надають фінансування експортерам під страхове покриття агентства за індивідуальним принципом або за програмою портфельного страхування.

Серед них минулого року найбільші обсяги експорту таким чином підтримали "Райффайзен Банк" (3 млрд грн), "Укргазбанк" (1,75 млрд грн) та "Ощадбанк" (1,12 млрд грн).

Трійка лідерів за сумою виданих експортних кредитів виглядає трохи інакше: перша позиція в "Укргазбанку" (363,5 млн грн), друга - у "Райффайзен Банка" (301,9 млн грн), третя - в "Ощадбанку" (167,5 млн грн).

Найбільш активно у 2023 році користувалися можливостями, які надає експортерам співпраця з ЕКА та банками, у Хмельницькій області (2,43 млрд грн майбутньої експортної виручки), місті Києві (1,35 млрд грн) та Дніпропетровській області (829 млн грн).

Найбільше продукції українські виробники, застраховані в ЕКА, продавали своїм клієнтам з Польщі, Німеччини та Туреччини, а найбільше експортованих товарів належали до продукції переробної промисловості, сільського, лісового та рибного господарства та оптової торгівлі.