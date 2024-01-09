Глобальні збитки від стихійних лих сягнули $250 млрд у 2023 р. - Munich Re

Сукупні збитки світовій економіці від стихійних лих торік становили близько $250 млрд, що збігається з показником 2022 року, свідчать попередні дані німецької Munich Re, найбільшої перестрахувальної компанії світу.

Водночас обсяг застрахованих збитків у 2023 році скоротився до $95 млрд зі $125 млрд роком раніше. Середній показник за останні п'ять років становить $105 млрд, за десять років - $90 млрд.

За минулий рік було зафіксовано понад 74 тис. природних лих порівняно із середнім показником за п'ять років на рівні 10 тис. Землетруси в Туреччині та Сирії стали найзначнішою гуманітарною катастрофою року.

Грозові зливи в Північній Америці та Європі 2023 року ще ніколи не були такими руйнівними, йдеться у щорічному звіті. У Північній Америці було знищено майно на суму близько $66 млрд (із нього застраховано - на $50 млрд), тоді як у Європі ця сума становила 9,1 млрд євро (7,3 млрд євро).

Загалом збиток від природних катастроф у Європі минулого року оцінюють у 77 млрд євро, основна частина якого припала на землетруси в Туреччині. В Північній Америці загальні втрати становлять близько $100 млрд, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні й Африці - $64 млрд.

