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АНАЛІТИКА

Мінекономіки розпочало реалізацію програми страхування суден за участю ЕКА

 

Укрексімбанк і Укргазбанк за заявкою Експортно-кредитного агентства (ЕКА) випустили акредитиви на $10 млн кожний на користь пулу з 14 британських страхових компаній для здешевлення страхування суден, що рухаються "чорноморським коридором", повідомляють на сайті ЕКА.

Як зазначається, механізм використання акредитивів знижує вартість ризиків для британських страховиків, що дає змогу знизити ціни на поліси для судновласників і робить морський шлях доступнішим для широкого кола експортерів.

За даними ЕКА, механізм було розроблено завдяки співпраці урядів України та Великої Британії спеціально для того, щоб забезпечити судновласникам можливість отримувати доступне страхове покриття для транспортування експортованого з України зерна та інших товарів морськими шляхами. Потреба в цьому виникла після того, як у липні 2023 року Росія остаточно вийшла із "зернової угоди", укладеної за посередництва ООН, що посилило небезпеку для кораблів, а отже - і вартість страхування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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