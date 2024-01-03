Нацбанк виступає за залучення приватних страхових компаній на ринок соцстрахування

Нова модель соціального страхування за участю приватних страховиків надасть змогу зменшити навантаження на державний бюджет, що збільшилося завдяки воєнним ризикам, а також підвищить якість соцзабезпечення працівників та інших категорій застрахованих осіб, вважає перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"Національний банк готовий бути майданчиком для зустрічей із ринком та урядом для обговорення будь-яких ідей та розробки подальшого плану з реалізації проєкту. У тісній співпраці з ринком, Мінсоцполітики та урядом ми маємо розробити дорожню карту переходу на нову модель соціального страхування, в якій передбачено участь приватного сектору", - зазначила вона на фейсбук-сторінці за підсумками нещодавньої зустрічі.

За словами Рожкової, реформування системи соцстрахування може надати серйозний поштовх як для розвитку ринку страхування з обов'язкового страхування, так і для розвитку культури страхування серед громадян і його популяризації загалом.

Вона наголосила, що проведення цієї реформи може тривати кілька років, і Нацбанк підтримує діалог між урядом і приватними страховиками, які готові поділитися своїм досвідом, а також оцінити власну готовність до корпоратизації обов'язкового соцстрахування.