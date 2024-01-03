Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк виступає за залучення приватних страхових компаній на ринок соцстрахування

14:54 03.01.2024 |

Страхування

 

Нова модель соціального страхування за участю приватних страховиків надасть змогу зменшити навантаження на державний бюджет, що збільшилося завдяки воєнним ризикам, а також підвищить якість соцзабезпечення працівників та інших категорій застрахованих осіб, вважає перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"Національний банк готовий бути майданчиком для зустрічей із ринком та урядом для обговорення будь-яких ідей та розробки подальшого плану з реалізації проєкту. У тісній співпраці з ринком, Мінсоцполітики та урядом ми маємо розробити дорожню карту переходу на нову модель соціального страхування, в якій передбачено участь приватного сектору", - зазначила вона на фейсбук-сторінці за підсумками нещодавньої зустрічі.

За словами Рожкової, реформування системи соцстрахування може надати серйозний поштовх як для розвитку ринку страхування з обов'язкового страхування, так і для розвитку культури страхування серед громадян і його популяризації загалом.

Вона наголосила, що проведення цієї реформи може тривати кілька років, і Нацбанк підтримує діалог між урядом і приватними страховиками, які готові поділитися своїм досвідом, а також оцінити власну готовність до корпоратизації обов'язкового соцстрахування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1159
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 41,6073
  0,1136
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1885  0,04 0,11 38,9919  0,13 0,33
EUR 41,9635  0,12 0,28 42,9365  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,11 0,29 38,1750  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес