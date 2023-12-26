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НБУ оновив вимоги до укладення договорів страхування страховиками та посередниками зі споживачами

14:43 26.12.2023 |

Страхування

 

Національний банк України (НБУ) визначив особливості укладення страховиками та страховими посередниками договорів страхування зі споживачами, зокрема, встановивши нові вимоги до форми та змісту таких договорів.

Як повідомляється на сайті регулятора, у договорах страхування передбачається наявність положень, необхідних для сплати страхової премії, отримання страхового відшкодування, надання звернень. Договір страхування, що укладається у формі електронного документа, має містити електронні підписи споживача та уповноваженого страховика або страхового посередника.

Крім того, встановлюються вимоги до форми та змісту договорів страхування, а саме: визначається перелік положень, що не можуть міститися в договорі страхування; запроваджується термінологія, визначена законодавством України; умови договору страхування викладаються у відповідних за змістом розділах; впорядковується порядок надання споживачеві договору страхування (включно з договором, укладеним у формі електронного документа).

У повідомленні наголошується, що в договорі страхування не можуть зазначатися винятки зі страхових випадків та підстави відмови у здійсненні страхового відшкодування, що дублюють або повторюють страхові ризики чи страхові випадки, а також обмеження страхування, які вже діють на момент укладення договору страхування.

НБУ звертає увагу, що ці вимоги не поширюються на договори страхування, укладення яких визначається Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади або законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Вищезазначені вимоги визначено постановою правління НБУ "Про затвердження Положення про особливості укладення договорів страхування зі споживачами" від 20 грудня 2023 року, яка набуває чинності з 1 січня 2024 року та передбачає шість місяців перехідного періоду для страховиків і страхових посередників для приведення своєї діяльності у відповідність із документом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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